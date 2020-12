"Pięć grzechów". Sejm zajmie się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Kaczyńskiego

Podczas dwudniowego posiedzenia Sejmu, w środę, posłowie mają zająć się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a dołączyła się do niego Lewica. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do treści wniosku, mówił, że dotyczy on "pięciu grzechów" wicepremiera Kaczyńskiego. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że wniosek jest "niepoważny".