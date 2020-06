Duda: wystąpiłem z propozycją wniosku o wotum zaufania, aby przeciąć proces, w którym rządowi się przeszkadza

Duda: stan pandemii wymaga konsekwentnego, spokojnego działania

- Wysłuchałem tego wystąpienia z satysfakcją, albowiem kilka dni temu zaproponowałem premierowi, patrząc na sytuację polityczna w naszym kraju, patrząc na rozwój tej sytuacji, patrząc także na to, co dzieje się w polskim Sejmie i szerzej w polskiej polityce, aby wyszedł i wystąpił o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla rządu - powiedział prezydent Duda w oświadczeniu.

Dodał, że chodziło o to, "aby zakończyć i przeciąć ten proces, w którym de facto rządowi i większości parlamentarnej przeszkadza się w działaniach, które mają po pierwsze prowadzić do zakończenia epidemii koronawirusa, ale w każdym razie stworzenia warunków całkowicie bezpiecznych dla życia i zdrowia Polaków, jak również i warunków do tego, by w sposób sprawny, konsekwentny walczyć ze skutkami kryzysu gospodarczego".