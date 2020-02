"Po prostu nie radzi sobie ze służbami". Opozycja chce odwołania Kamińskiego, wnioskiem zajęła się speckomisja

Sejmowa speckomisja zajęła się wnioskiem posłów opozycji, domagających się odwołania Mariusza Kamińskiego, ministra spraw Wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych. Nastąpiło to po reportażu "Superwizjera", w którym były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Kaczmarek oskarżył ówczesnego szefa tej służby o wywieranie nacisków w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek o wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego pod koniec stycznia tego roku, po emisji reportażu "Superwizjera", w którym "agent Tomek" - czyli Tomasz Kaczmarek, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego - oskarżył między innymi ówczesnego szefa CBA, dziś szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych o to, że wywierał na niego naciski podczas operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

We wtorek zebrała się sejmowa komisja do służb specjalnych, by zająć stanowisko w sprawie wniosku opozycji o wotum nieufności wobec ministra Kamińskiego.