Wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa odrzucony

Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sejm rozpatrzył w czwartek wieczorem wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Stefana Krajewskiego, który w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa. Posłowie PiS, którzy przedłożyli wniosek zarzucali Krajewskiemu między innymi dopuszczenie do podpisania umowy UE-Mercosur i zgodę na niekorzystną dla Polski - ich zdaniem - umowę UE-Ukraina.

Za wnioskiem zagłosowało 201 posłów, przeciw było 235 i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tusk bronił ministra

W trakcie sejmowej debaty Krajewskiego bronił między innymi szef rządu Donald Tusk. - Klub, który złożył ten wniosek - odpowiedzialny nie tylko za Mercosur, ale także za Zielony Ład i ukraińskie zboże - słynie z zasady, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą - oświadczył.

Więcej szczegółów wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD