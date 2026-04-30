"Stanowisko na skazanie". Czy to najbardziej gorące krzesło?

- To jest bardzo gorące krzesło. Najbardziej gorące, jakie może być. Te cztery lata to było najtrudniejsze zadanie w moim życiu - przyznaje TVN24+ Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, a w latach 2011-2015 minister zdrowia.

- Wszystkie krzesła są gorące, ale na pewno system ochrony zdrowia jest bardzo trudny. Wszystko zależy od okoliczności - mówi inny były szef tego resortu, Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia w rządzie PiS-u w latach 2015-2018.

- To stanowisko na skazanie - przyznaje profesor Wojciech Maksymowicz, minister zdrowia w latach 1997-1999, w rządzie Jerzego Buzka.

Sejm zajmuje się wnioskiem w sprawie wotum nieufności wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która na czele resortu stoi od lipca zeszłego roku. I chociaż zapewne utrzyma stanowisko, to praktyka pokazuje, że ta funkcja to często tykająca bomba. Niemal wobec każdego ministra w ciągu ostatnich kilkunastu lat były składane wnioski o odwołanie, a wezwania do dymisji były powszechne. Bo to zadanie nie tylko jedno z najtrudniejszych, ale i najbardziej niewdzięcznych. Dlaczego tak jest?