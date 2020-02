"Ewidentny nacisk na sędziego Tuleyę i pozostałych dziesięć tysięcy sędziów"

To jest niedopuszczalna sytuacja, że prokurator nie zgadza się z decyzją sędziego i stawia mu za to zarzuty - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Odniósł się do wniosku Prokuratury Krajowej, która chce uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei. - Mam pewien problem z obserwowaniem sędziów, którzy zaczynają występować publicznie i wyrażać poglądy, które powinny być prezentowane w orzeczeniach - skomentował europoseł PiS Karol Karski.

"Niedopuszczalna sytuacja"

- To jest niedopuszczalne w państwie prawa. To jest kolejny etap upolityczniania wymiaru sprawiedliwości przez ministra [Zbigniewa - przyp. red.] Ziobrę - dodał.

- To sędzia jest gospodarzem sprawy w sądzie i to sędzia decyduje, co może ujawnić, a czego nie może ujawnić. To jest w ogóle niedopuszczalna sytuacja, że prokurator nie zgadza się z decyzją sędziego i stawia mu za to zarzuty.