Godzinę temu wysłałem pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu Michała Wosia - przekazał po godzinie 15 na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Jak dodał, "cała rzecz dotyczy wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz na zakup oprogramowania typu Pegasus".

O tym, że będzie wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia, TVN24 informował nieoficjalnie w minionym tygodniu. Nazwiska Wosia, a także wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, pojawiały się w nieoficjalnych rozmowach z osobami zbliżonymi do Prokuratury Krajowej w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

- Treść pisma jest następująca: na podstawie artykułu 7 ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w załączeniu uprzejmie przekazuje wniosek prokuratora krajowego z dnia 28 maja 2024 roku, wystosowany na kanwie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Zespół Śledczy numer 2 Prokuratury Krajowej, o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Michała Wosia, posła na Sejm Rzeczypospolitej, do odpowiedzialności karnej za czyn z artykułu 231, paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego, w zbiegu z artykułem 296 paragraf 3 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego - wyliczał na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar .

- Ten wniosek o uchylenie immunitetu w stosunku do pana Michała Wosia został już albo być może w tym czasie jest składany w biurze podawczym w Kancelarii Sejmu - dodał.

Jak poinformował, "to jest bardzo kompleksowy wniosek liczący sobie 28 stron". - Dysponentem tego wniosku oczywiście będzie w tej sytuacji pan marszałek Sejmu, który będzie musiał to przekazać do Komisji Regulaminowej Sejmu Rzeczypospolitej, natomiast Prokuratura Krajowa też opublikuje wkrótce komunikat prasowy - przekazał.