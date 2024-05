Michał Woś: to nie jest powód do zarzutu, to jest powód do dumy

Jeżeli zarzut ma dotyczyć tego, że Polska dzięki mnie, dzięki moim decyzjom zyskała sprzęt do kontroli operacyjnej służący przełamywaniu szyfrowanych komunikatorów, to to nie jest powód do zarzutu, to jest powód do dumy - powiedział poseł Suwerennej Polski Michał Woś, odnosząc się do wniosku o uchylenie jego immunitetu. Zapytany, czy zamierza zrzec się go dobrowolnie, odparł, że kiedy się z nim zapozna, podejmie decyzję.

Posłowie Suwerennej Polski zorganizowali po południu w Sejmie konferencję prasową dotyczącą kwestii Funduszu Sprawiedliwości. Według pierwotnych zapowiedzi poza Michałem Wójcikiem i Januszem Kowalskim miał w niej uczestniczyć były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zamiast niego pojawił się natomiast Michał Woś.

Odniósł się na konferencji do wniosku o uchylenie jego immunitetu, który we wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Prokuratura Krajowa podała, że Woś, jako odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości, "nie dopełnił powierzonych mu obowiązków poprzez przekazanie CBA 25 milionów złotych z tego funduszu" na zakup Pegasusa.

Woś: dzięki mnie Polska zyskała sprzęt do kontroli operacyjnej

- Panie Bodnar (Adam, minister sprawiedliwości - red.), ujawnij pan w końcu, bo tylko mówicie, apelujecie ciągle, mącicie opinii publicznej, w jakich przypadkach to narzędzie kontroli operacyjnej było stosowane. Ilu sabotażystów, ilu terrorystów, ilu zabójców, ilu pedofilów, ile zorganizowanych grup przestępczych, ilu ludzi zamieszanych w korupcję. Karty na stół. Nawet komisji śledczej tam ledwo co pokazujecie, bo przewodnicząca ciągle się skarży, że tych materiałów nie ma - powiedział.

- Jeżeli zarzut ma dotyczyć tego, że Polska dzięki mnie, dzięki moim decyzjom zyskała sprzęt do kontroli operacyjnej służący przełamywaniu szyfrowanych komunikatorów, to to nie jest powód do zarzutu, to jest powód do dumy - ocenił.

- Chcę się odnieść też do zarzutu, bo część redakcji epatuje ten zarzut, ubiera go, podkreślając słowa "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Wiedzą państwo, kto tą korzyść majątkową osiąga w tym zarzucie? Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie wydaje się to Państwu śmieszne? Pieniądze przekazane na sprzęt do zwalczania przestępczości - mówił.

Jego zdaniem "każdy, kto uczciwie patrzy na tę sprawę, to widzi skalę absurdu związanego z tą sytuacją, z tym atakiem politycznym".

Michał Woś PAP/Paweł Supernak

Czy Woś zamierza zrzec się immunitetu dobrowolnie?

Woś został zapytany, czy zamierza zrzec się immunitetu dobrowolnie w związku z tą sprawą. Poseł powiedział, że o wniosku o uchylenie immunitetu dowiedział się z mediów.

- Nie został mi on doręczony. Nie miałem możliwości zapoznania się i wciąż nie mam z treścią tego wniosku mimo że powinna ona być natychmiast doręczona. Nie jest doręczona - dodał.

- Jak przeczytam ten wniosek, dowiem się szczegółowego uzasadnienia, to wtedy się odniosę i podejmę decyzję - zapowiedział.

Wniosek o uchylenie immunitetu Wosia

- Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie Zespołu Śledczego numer 2 Prokuratury Krajowej prowadzonym w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu i wydatkowaniu środków z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, to jest o czyn z artykułu 231 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego - podała we wtorek rzecznik Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak.

"Materiał ten uzasadnia podejrzenie, że Michał Woś jako wiceszef MS, który był upoważniony do dysponowania Funduszem Sprawiedliwości, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami (...) nie dopełnił powierzonych mu obowiązków" - informuje prokuratura.

Obowiązki te dotyczyły - jak zaznaczyła - "zajmowania się sprawami majątkowymi, w tym sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, poprzez zawarcie z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego umowy o przekazanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu z tego Funduszu kwoty 25 milionów złotych na zakup środków techniki specjalnej". - Wiedząc, iż ta służba specjalna nie spełniała warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego z tego źródła - przekazała Adamiak.

Ponadto prokurator zaznaczyła, że Woś przekroczył swoje uprawnienia, polecając dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości dokonanie wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz CBA środków pieniężnych w łącznej kwocie 25 milionów złotych.

Autorka/Autor:js/gp

Źródło: TVN24