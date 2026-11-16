Polska Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Żurek: przekazałem do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Minister sprawiedliwości poinformował o wniosku w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej. - Posłowi Łukaszowi Mejzie prokuratura zarzuca podejrzenie popełnienia przestępstwa na rzecz fundacji Siepomaga - mówił. Jak dodał, mowa o "znacznych" kwotach - ponad 63 tysiące złotych oraz ponad 79 tysięcy dolarów.

- Chodzi o spółkę Vinci NeoClinic, której współwłaścicielem miał być poseł Mejza. Dotyczy to wystawiania faktur, które miały poświadczać nieprawdę, gwarantowania pewnego procesu leczenia osobom, które wymagały tego leczenia. I ten proces oczywiście był procesem fałszywym, jak wskazuje prokuratura - tłumaczył szef MS.

Wniosek o uchylenie immunitetu Mejzy

Żurek podkreślił, że miało dochodzić do "prania brudnych pieniędzy i usiłowania wyłudzeń".

Minister poinformował, że dzisiaj przekazał wniosek o uchylenie immunitetu Mejzie. - Poczekajmy, co zrobi Sejm - powiedział i przypomniał, że aby prokuratura mogła postawić zarzuty, najpierw Sejm musi wyrazić zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.

O co prokuratura podejrzewa Mejzę?

W ocenie PK, wspomniane przez szefa MS pranie pieniędzy, miało polegać na "podejmowaniu czynności zmierzających do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia ustalenia [przestępczego - red.] pochodzenia środków płatniczych" w kwocie ponad 92 tysięcy złotych.

"Łukasz Mejza miał wiedzieć, że środki te pochodziły z korzyści związanych z oszustwem na szkodę Fundacji Siepomaga. W wyniku wprowadzenia w błąd Fundacja przekazała środki ze zbiórki na rachunek VinciNeoClinic LLC, której współzałożycielem był Łukasz Mejza. Następnie środki przelano w całości na inny rachunek bankowy i rozdysponowano" - podkreśla prokuratura.

Śledczy podejrzewają Mejzę również o "usiłowanie oszustwa" w związku ze zbiórkami na leczenie osób małoletnich. Chodziło o wprowadzenie w błąd co do "skuteczności, szans na wyleczenie oraz kosztów i miejsca wykonywania zabiegów w klinice VinciNeoClinic".

"W ocenie prokuratury zgromadzone dowody dostatecznie uzasadniają podejrzenie popełnienia przez posła czterech przestępstw. Materiał dowodowy obejmuje m.in. zeznania świadków, dane telekomunikacyjne, korespondencję e-mail, kopię strony internetowej spółki VinciNeoClinic oraz dokumentację, w tym zabezpieczoną podczas przeszukania miejsca zamieszkania Łukasza Mejzy" - czytamy w komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej.

Sprawa firmy Vinci NeoClinic

O działalności Mejzy i firmy Vinci NeoClinic zrobiło się głośno w 2021 roku. Dziennikarze "Wirtualnej Polski" Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak opisali, jak firma obiecywała leczenie osób zmagających się z nieuleczalnymi chorobami. Terapia, którą polecała firma, nie miała medycznego potwierdzenia, a kwoty za leczenie zaczynały się od 80 tysięcy dolarów.

Dziennikarze opisali wtedy historie kilku rodzin, które miały kontakt z Vinci NeoClinic i były namawiane na niesprawdzoną terapię. Łukasz Mejza wydał wtedy oświadczenie, w którym napisał, że teksty dziennikarzy WP to "polityczne polowanie".

Dodał, że "po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofał się z działalności firmy".

Na początku listopada zatrzymano trzech byłych asystentów społecznych posła. Zarzucono im między innymi wyłudzenie ponad 300 tysięcy złotych oraz usiłowanie wyłudzenia ponad miliona złotych z Fundacji Siepomaga.