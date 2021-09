Rząd wnioskuje o stan wyjątkowy. Gdzie jest Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa?

Rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. W tym kontekście wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki został zapytany w środę przez reportera TVN24, gdzie jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Polityk nie odpowiedział.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy w Polsce ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim.

Terlecki o możliwym stanie wyjątkowym

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, zapytany w środę przez reportera TVN24 Radomira Wita, co przemawia za wprowadzeniem stanu wyjątkowego, odparł, że "ochrona polskiej granicy, ochrona państwa polskiego" - To chyba oczywiste - dodał.

Na pytanie, gdzie jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, nie odpowiedział.

Poncyliusz: Kaczyński powinien być w jakimś sztabie zarządzania kryzysowego

Takie pytanie zadają między innymi przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. - To jest trochę żart i trochę prywatne państwo Jarosława Kaczyńskiego, który dla potrzeb politycznych i wygodnictwa ustanawia dla siebie stanowisko i figurantów, których postawił na różnych funkcjach. Zmusza do tego, żeby go powołali na fikcyjne stanowisko, które w dobie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej powinno być dzisiaj kluczowe - ocenił Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej.