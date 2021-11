Wniosek o odwołanie Czarzastego. Terlecki o możliwym terminie głosowania

Prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Chodzi o zachowanie polityka Lewicy podczas pierwszego czytania projektu ustawy "Stop LGBT". - Być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej, za to, żeby starać się nie dopuszczać jak najbardziej do tego, żeby ta grupa była poniżana, to jest zaszczyt - skomentował Czarzasty.

Dopytywany, jak Prawo i Sprawiedliwość zapatruje się na ten wniosek, wicemarszałek przyznał, że są w tej sprawie różne opinie. - Troszkę jednak przesadził ze swoimi działaniami - ocenił. - Pani marszałek ma też wątpliwości, co do innych zachowań na przykład opuszczania miejsca marszałka w czasie, gdy trwają obrady - dodał.

Burzliwa debata i "najbardziej obrzydliwe wystąpienie w Sejmie"

Czarzasty: będę spał spokojnie

Czarzasty pytany o wniosek Konfederacji, podkreślił, że "być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej, za to, żeby starać się nie dopuszczać jak najbardziej do tego, żeby ta grupa była poniżana, to jest zaszczyt". - W związku z tym, jeżeli zostanę odwołany za obronę środowiska LGBT, to będę spał zupełnie spokojnie. Myślę, że jak przyjdzie kres podsumowania moich wad i zalet w pewnej chwili, to raczej to wpiszę po stronie zalet - stwierdził.