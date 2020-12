Odwołanie prokuratora od śledztwa ws. organizacji lotu do Smoleńska pozostawione bez rozpoznania

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna pozostawiła w poniedziałek bez rozpoznania odwołanie prokuratora, któremu w lipcu uchyliła immunitet w sprawie dotyczącej prowadzonego przez niego jednego ze śledztw związanych z katastrofą smoleńską. W końcu listopada usłyszał on już zarzuty.

Zarzuty niedopełnienia obowiązków postawiła prokuratorowi 20 listopada Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Jak informowała jej rzeczniczka Beata Galas, prokurator odmówił wtedy składania wyjaśnień i podpisania wszelkich dokumentów. Oświadczył, że czynności prowadzone przez radomską prokuraturę są nielegalne, zakwestionował legalność i prawidłowość uchylenia mu immunitetu. Sprawa dotyczy warszawskiego prokuratora Józefa Gacka, który prowadził między innymi śledztwo dotyczące organizacji lotów do Smoleńska z udziałem premiera Donalda Tuska 7 kwietnia 2010 roku i prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku.

W listopadzie zeszłego roku w I instancji prokuratorski sąd dyscyplinarny nie zgodził się na uchylenie immunitetu prok. Gackowi. Zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej wydała w lipcu, zmieniając decyzję I instancji, nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego .

Od tej ostatniej decyzji we wrześniu prokurator złożył odwołanie. Wskazywał w nim na przepis Prawa o prokuraturze mówiący, że "od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji służy odwołanie do innego składu tego sądu, jeżeli orzeczeniem sądu dyscyplinarnego drugiej instancji obwinionemu wymierzono karę dyscyplinarną, pomimo wydania w tej sprawie przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie dyscyplinarne". Według argumentacji odwołania przepis ten należałoby stosować także w postępowaniach immunitetowych.

W poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów pod przewodnictwem Jarosława Sobutki nie podzieliła tej argumentacji. "Zdaniem SN wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora nie można jednak utożsamiać z orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej prokuratora, na podstawie którego obwinionego prokuratora uznano za winnego i wymierzono mu karę. Analogicznie, wykluczone jest uznawanie za tożsame rozstrzygnięć w kwestii braku wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora z uniewinnieniem go od zarzucanych mu czynów w postępowaniu dyscyplinarnym" - wskazano w uzasadnieniu decyzji o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania.