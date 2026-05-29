Polska Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje Mikołaj Stępień |

Sikorski o wniosku o odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, po tym, gdy ukraiński przywódca ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "Bohaterów UPA".

Sprawę komentował na konferencji prasowej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. - Co do orderów, to jest prerogatywa prezydenta, więc oceńcie państwo sami tę decyzję - oznajmił.

- Mamy precedensy, Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu - dodał. Nawiązał tu do decyzji Wojciecha Jaruzelskiego, który jako prezydent uchylił w lipcu 1990 r. uchwałę Rady Państwa z 1974 r. w sprawie nadania ówczesnemu sekretarzowi generalnemu KC KPZR Leonidowi Breżniewowi Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari

Sikorski o zapowiedzi w sprawie orderu Zełenskiego

Wicepremier dodał, że jest "rozczarowany", że prezydent Zełenski przy swojej decyzji "nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej". - Sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość - mówił, nawiązując do komentarza szefa rządu w tej sprawie.

- Powinny [o tym - red.] rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin - ocenił Sikorski.

Dopytywano go także, czy planowane są dalsze kroki w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego. - Nasze stanowisko zostało zakomunikowane już wczoraj na poziomie wiceminister - ambasador, także przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a dzisiaj przez prezydenta i premiera. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie - odparł.