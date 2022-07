Naczelna Rada Adwokacka o "bezzasadnym i szkodliwym" wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w poniedziałek uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, której przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski. Dotyczy on przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej. NRA wskazuje na "bezzasadność i szkodliwość wniosku". "Uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli" - przekazał prezes NRA Przemysław Rosati.