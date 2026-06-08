Polska Zajmie się wnioskiem o ENA dla Zbigniewa Ziobry. Rok temu nie zgodził się na areszt Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Katarzyna Gozdawa-Litwińska o posiedzeniu w sprawie aresztu Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Sędzia Tomasz Grochowicz został wylosowany do rozpoznania wniosku o ENA dla Zbigniewa Ziobry - poinformował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sędzia Grochowicz przewodniczył składowi sędziowskiemu Sądu Okręowego w Warszawie, który odmówił aresztowania Ziobry w marcu ubiegłego roku. Wniosek o areszt złożyła wtedy sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa w związku z kilkukrotnym niestawieniem się Ziobry na przesłuchanie.

31 stycznia, mimo przymusowego doprowadzenia przez policję do Sejmu, Ziobro przybył na posiedzenie, gdy komisja już zakończyła obrady. Sędzia Grochowicz był jednak zdania, że Ziobro został doprowadzony skutecznie, jeszcze przed zakończeniem posiedzenia komisji.

Uzasadniając odrzucenie wniosku komisji rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie twierdziła wtedy, że nie było podstaw prawnych, aby na areszt Ziobry zezwolić. - Komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobry i skoro tego nie zrobiła, to odstąpiła od tej czynności - mówiła.

Miała rozpoznawać wniosek o ENA dla Ziobry. Ruch prokuratury

Wniosek o wydanie za byłym ministrem sprawiedliwości Europejskiego Nakazu Aresztowania złożony został 10 lutego. W zeszłym tygodniu na wniosek Prokuratury Krajowej ze sprawy wyłączona została sędzia Joanna Grabowska. Wniosek motywowany był wątpliwościami co do jej bezstronności. Grabowska jest posiadaczką akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony przebywający obecnie w USA Zbigniew Ziobro.

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Były minister sprawiedliwości przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Węgier na początku maja, po przegranej premiera Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

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