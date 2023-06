Apele do OBWE w sprawie obserwacji wyborów w Polsce. "To sygnał, że wszyscy są zaniepokojeni"

Cimoszewicz: to jest sygnał, że wszyscy są zaniepokojeni, czy wybory będą uczciwe

Cimoszewicz stawiłby się przed komisją?

- Ale tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć tej komisji, tym ludziom, którzy tam będą, że łamią prawo, że jest to instytucja całkowicie bezprawna, niekonstytucyjna i żeby wyrazić swoją pogardę jako obywatel państwa, które kiedyś było praworządne, a za władzy PiS-u przestaje być - przekazał.

"Kaczyński chce rozpaczliwie powtórzyć to, co udało mu się w 2015 roku"

- Mam wrażenie, że Kaczyński chce rozpaczliwie powtórzyć to, co rzeczywiście skutecznie udało mu się zrobić w 2015 roku. Wtedy w ciągu pół roku (…) dzięki propagandzie PiS-owskiej zmieniło się nastawienie bardzo dużej części polskiego społeczeństwa do migracji, do migrantów - mówił Cimoszewicz. - Gdy wiosną sprzeciwiała się temu 1/3, pół roku później 2/3 i PiS w dużym stopniu dzięki temu wygrał wybory. Najwyraźniej Kaczyński nie ma innych pomysłów - dodał.