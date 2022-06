Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży

Kasia Kieli: chcemy pomagać i być tu, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna

Katarzyna Kolenda-Zaleska o miejscu, które da nadzieję

Katarzyna Kolenda-Zaleska powiedziała, że "to dla nas bardzo ważny i wzruszający dzień". - Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się stworzyć. Cieszymy się, że możemy się naszą radością i dumą dzielić z państwem, z pracownikami szpitala, naszymi szefami, z moimi kolegami z TVN24 i TVN, bo dzięki wam możemy robić to, co robimy najlepiej, czyli działać - mówiła. I dodała: - Najbardziej lubimy działać, robić to, co możemy zrobić, żeby w tych trudnych, przytłaczających nas wszystkich czasach - bo nie tylko dzieci są przytłoczone ponurą rzeczywistością - wspólnie tworzyć miejsce, które da jakąś nadzieję i to jest dla nas najważniejsze.