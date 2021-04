Rozszczelnienie instalacji tlenowej we Włoszczowie. Komunikat szpitala

W szpitalu we Włoszczowie (województwo świętokrzyskie) doszło w czwartek po południu do rozszczelnienia instalacji tlenowej. Do opanowania sytuacji zostało zaangażowanych 10 zastępów straży pożarnej - przekazała placówka w komunikacie. Awaria została już usunięta. Nikt nie został poszkodowany.

ZOZ poinformował w komunikacie, że do awarii doszło około godziny 16. "Do opanowania sytuacji zostało zaangażowanych 10 zastępów straży pożarnej. Na oddział covidowy na bieżąco dostarczany jest tlen. Mają również zostać dostarczone zapasy tlenu z Kielc - przekazał.

W szpitalu w Poznaniu zabrakło tlenu

We wtorek w szpitalu zmarło sześć osób, dzień wcześniej jednak przypadków śmiertelnych było pięć, co zdaniem kierownictwa placówki nie daje podstaw do bezpośredniego wiązania tych zgonów z problemami z tlenem. Sprawę ma zbadać powołana w tym celu komisja medyczna. W środę poznańska prokuratura przystąpiła do "działań procesowych" po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez wojewodę wielkopolskiego.