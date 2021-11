Dwaj chłopcy zginęli w pożarze, są wyniki sekcji

czytaj dalej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w piątek oddała do ruchu wschodnią jezdnię autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Tuszyn w województwie łódzkim. Chodzi o 12-kilometrowy fragment w kierunku Łodzi. Oznacza to, że od Piotrkowa aż do Gdańska kierowcy mają już do dyspozycji całą szerokość jezdni.