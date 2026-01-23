Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Michał Istel
Michał Istel
Dane pokazują, że obcokrajowcy coraz częściej wybierają Polskę jako cel migracji
Dane pokazują, że obcokrajowcy coraz częściej wybierają Polskę jako cel migracji
Źródło: Shutterstock/x.com
Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.Artykuł dostępny w subskrypcji

To nie jest typowa mapa Polski. Na każde województwo nałożono tu flagę obcego kraju. W dodatku mapy są cztery - i na każdej widać inne flagi. Bo nie o Polaków tym razem chodzi, lecz o "największe narody" obce w danym województwie. Dziwne zestawienie, nieprawdaż?

Patrzymy na województwo lubelskie - a tam najliczniejsi są Ukraińcy, Białorusini (to akurat zrozumiałe), ale potem widać dziwną flagę z symbolem ptaka... Podpowiadamy: to Zimbabwe, państwo w południowej Afryce. Naprawdę obywatele tego kraju osiedlili się w Lublinie i okolicach? Bułgarzy też? - bo ich flaga jest kolejna wśród wskazanych.

Idźmy do województwa podkarpackiego. Tu też najwięcej jest ponoć Ukraińców, ale Hindusi na drugim miejscu już nieco dziwią. Nie mówiąc o Włochach, którzy według tej mapy są czwartą co do wielkości "mniejszością" w tym województwie. Co oni tam robią?

Na zachodzie też można się zdziwić. Wprawdzie politycy straszą, że Niemcy "przerzucają" nam migrantów przez granicę, ale żeby sami Niemcy już szukali w Polsce lepszej przyszłości? A według tej mapy są drugą najliczniejszą grupą "mniejszości" w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

Opublikowane w mediach społecznościowych mapy z najliczniejszymi narodowościami migrantów
Opublikowane w mediach społecznościowych mapy z najliczniejszymi narodowościami migrantów
Źródło: Reddit/X

Dziwią się też internauci, komentując mapy krążące teraz w mediach społecznościowych. "Mieszkam w Lublinie i nie znam nikogo z Zimbabwe i Bułgarii" - pisze jeden z nich. Ktoś żartuje: "Co Hindusi robią w Kielcach? Tam nic nie ma". Inny pyta: "Skąd ten Bangladesz w warmińsko-mazurskim?". Albo: "Co robi tyle Włochów na Podkarpaciu?". Zresztą Włosi w tym regionie wywołują szczególnie dużo reakcji. "Zaskoczony jestem, że czwartą największą grupą imigrancką na podkarpaciu są Włosi"; "Włosi w Podkarpaciu? To mnie najbardziej zaskoczyło" - piszą rodacy. A nawet ironicznym memem komentują ten fakt.

Jeden z komentarzy w sieci na temat licznej obecności Włochów na Podkarpaciu
Jeden z komentarzy w sieci na temat licznej obecności Włochów na Podkarpaciu
Źródło: x.com

Poszukaliśmy odpowiedzi na te pytania. Na Podkarpaciu znaleźliśmy Włocha, który rozjaśnił nam nieco w głowie. No i sprawdziliśmy dane, na podstawie których mapy sporządzono. Jak się okazuje, to mocno wykreowany obraz "mniejszości" w Polsce.

Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
shutterstock_2560576745
Wyniki wielkiej kontroli szczepień w Polsce. Propaganda antyszczepionkowców obalona?
Zdrowie
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
BIZNES
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP
WOŚP 2026
Iwona Januszyk, porucznik Wojska Polskiego, skialpinistka
Z wojskowego śmigłowca na igrzyska. Małysza już pokonała
Rafał Kazimierczak
Zareagował przypadkowy kierowca
Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do kolizji, próbował uciekać pieszo
Kujawsko-Pomorskie
Polscy żołnierze w Afganistanie
"Ta ofiara nie może być umniejszana". Szef MON: nic nie zmieni naszej wiarygodności
Polska
imageTitle
Popisy na korcie. Alcaraz wyrównał rekord legendy
EUROSPORT
Quiz na piątek, prezydent Francji
"Co tu się do diabła stało". Sprawdźcie w naszym quizie
Quizy
ratownictwo medyczne shutterstock_2165995231
"Są bardzo ciężkie interwencje". Jak wygląda praca ratowniczki medycznej
Piotr Wójcik
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
BIZNES
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
METEO
Grok smartfon
Elon Musk wprowadza poprawki. Kolejny kraj wycofuje zakaz
BIZNES
Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z oplem
Zderzył się z autem, później uderzył w budynek
Rzeszów
96. gala wręczenia Oscarów 10 marca 2024 r.
33 nominacje do Oscara i nowy rekord
Kultura i styl
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
WARSZAWA
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Jak pomóc WOŚP bez wychodzenia z domu?
WOŚP 2026
Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Białystok gra z WOŚP. MotoOrkiestra, koncerty, brydż i grochówka
WOŚP 2026
imageTitle
Niespodzianka w Melbourne. Gwiazda momentami bezradna na tle 18-latki
EUROSPORT
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
WARSZAWA
Polacy kończą swoją misję w Afganistanie po 7-letniej obecności
Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi
Świat
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
BIZNES
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Finał WOŚP w Gdańsku. Muzyka, atrakcje i "Światełko do Nieba"
WOŚP 2026
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
METEO
Wypadek w Głogowie Małopolskim
Zderzyły się dwa auta. Trzy osoby nie żyją
Rzeszów
Wylicytuj udział w operacji
Okazał serce, zobaczy jak przeszczepiają nerkę
WOŚP 2026
imageTitle
Radwańska szczerze o porażce Linette. "Mecz do jednej bramki"
EUROSPORT
Karol Wójcicki wystawił fragmenty rakiety Falcon 9
"Kosmiczny śmieć" pomoże w leczeniu brzuszków. Fragment rakiety Muska na licytacji WOŚP
WOŚP 2026
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica