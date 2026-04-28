Czarzasty: pan sobie wyobraża, że prezydent zawetuje to po raz trzeci?

- Na pewno trzeba się spodziewać inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, bo ten problem musi zostać uregulowany - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty zapytany o kwestię rynku kryptowalut i aferę Zondacyrpto. Dodał, że regulacji w tej sprawie wymaga Unia Europejska, "ale przede wszystkim wymaga ich bezpieczeństwo obywateli i obywatelek".

- Pojawia się coraz więcej pytań związanych z tym, dlaczego prezydent dwa razy zawetował tę ustawę. Pojawia się coraz więcej pytań o udział mafii rosyjskiej w całym tym projekcie, pojawia się coraz więcej pytań o to, kto wiedział o udziale tej mafii, czy pan prezydent wiedział o tym, czy wiedzieli politycy PiS-u, czy wiedzieli politycy Konfederacji - mówił marszałek Sejmu.

Wymienił też między innymi wątpliwości dotyczące finansowania polityków PiS i Konfederacji przez Zondacrypto oraz tego, czy zmiany wprowadzane w projekcie ustawy o rynku kryptowalut były konsultowane przez nich z tą giełdą kryptowalut.

Czarzasty o kryptowalutach: wszystkiego możemy się spodziewać

Lider Lewicy ocenił też, że sprawa Zondacrypto jest "bardzo rozwojowa", a prokuratura i służby mają w niej "bardzo wiele do zrobienia" - Myślę, że na te pytania będzie odpowiadał i pan prezydent, i kancelaria pana prezydenta, i politycy PiS-u, i politycy Konfederacji - oznajmił.

Dziennikarz zapytał go też, czy strona rządowa szuka porozumienia z prezydentem Karolem Nawrockim, który mógłby po raz kolejny zawetować ustawę regulującą rynek kryptowalut.- Pan sobie wyobraża, że pan prezydent po raz trzeci nie podpisze czegoś, i (to) doprowadzi do bankructwa następnych grup ludzi i za co będą pytania, dlaczego tego nie podpisał? - odparł marszałek Sejmu.

Dopytywano go także, czy kwestia uregulowania kryptowalut jest na tyle pilna, że będzie poruszana na kolejnym psoiedzeniu Sejmu. - Wszystkiego możemy się spodziewać. Nie było w tej sprawie spotkania koalicji Będzie pewnie w najbliższym czasie - odpowiedział.

