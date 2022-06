Włodzimierz Tomaszewski ma zastąpić Michała Cieślaka w rządzie. Został zapytany o osiągnięcia poprzednika

Na stanowisku ministra do spraw samorządu Michała Cieślaka, który podał się do dymisji, ma zastąpić Włodzimierz Tomaszewski rekomendowany przez Partię Republikańską. W czwartek był pytany w Sejmie o osiągnięcia Cieślaka na stanowisku, ale unikał odpowiedzi wprost. - Współpracowałem z panem Cieślakiem, jeśli chodzi o uzupełnienie reform samorządowych. Teraz, w tej chwili jest ten czas, kiedy można to uzupełnić. Prace były realizowane. Przedstawiałem także swoje koncepcje - mówił.

Wcześniej w środę wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Sochaczewa mówił, iż oczekuje od ministra w kancelarii premiera do spraw samorządu Michała Cieślaka, że poda się do dymisj i. Dodał, że jeśli Cieślak tego nie zrobi, to zostanie odwołany. Oczekiwanie to wysunął w związku ze sprawą naczelniczki poczty z Pacanowa, która wdała się w sprzeczkę z ministrem Cieślakiem i po jego skardze miała stracić pracę. Ostatecznie jednak Poczta Polska oświadczyła , że nie wyciągnie wobec niej konsekwencji służbowych.

Jarosław Kaczyński: oczekuję od ministra Cieślaka, że poda się do dymisji TVN24

"Po rozmowie z prezesem PiS, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz prezesem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem, kierując się dobrem Zjednoczonej Prawicy, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji ministra w kancelarii premiera" - przekazał w środę wieczorem na Twitterze minister Cieślak. Partia Republikańska zarekomendowała na jego miejsce Włodzimierza Tomaszewskiego.

Tomaszewski: będę kontynuował prace

Z Tomaszewskim w czwartek w Sejmie rozmawiali dziennikarze. - Minister Cieślak żałuje. Dzisiaj stwierdza, że tak daleko w tym sporze by się nie posunął, ale złożył rezygnację - mówił Tomaszewski.

Włodzimierz Tomaszewski TVN24

Zapytany o ocenę działalności Cieślaka na stanowisku miał problem z odpowiedzią. - Ja zajmuję się samorządem od początku jego odrodzenia. Współtworzyłem reformy. Także współpracowałem z panem Cieślakiem, jeśli chodzi o uzupełnienie tych reform. To, co nie udało się zrealizować na początku, przy kolejnych etapach. Teraz, w tej chwili jest ten czas, kiedy można to uzupełnić. Prace były realizowane. Przedstawiałem także swoje koncepcje - mówił.

Dopytywany o to, co udało się ministrowi Cieślakowi na tym stanowisku, odpowiedział, że "minister Cieślak oczywiście przeprowadzał duże analizy, (miał) kontakty z samorządami, jeśli chodzi o różne zmiany". - W tej chwili mogę powiedzieć, że będę kontynuował prace i w zakresie, w jakim doradzałem panu ministrowi, będę to rozwijał - dodał.

W reakcji na pytanie o najważniejszy projekt ministra i prośbę o podanie konkretów dotyczących jego działalności, odpowiedział, że "mamy dzisiaj etap taki, kiedy pan minister Cieślak zrezygnował i jak będzie rozstrzygnięcie dalsze, to będę oczywiście mówił".

- Uczestniczyłem w pracach, które dotyczą tego, co uważam za największe osiągnięcie polskiego rządu Zjednoczonej Prawicy obecnie, to znaczy uzupełnienie systemu finansów samorządu terytorialnego. Uzupełnienie o model subwencji inwestycyjnej. Ten model jest naprawdę wielką zmianą, wielkim uzupełnieniem - powiedział. Dodał, że "minister Cieślak także w tym uczestniczył".

