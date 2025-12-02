Czarzasty z serią pytań do Nawrockiego. "Co oni panu zrobili?"

W związku z kolejnymi wetami prezydenta Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował w serwisie X nagranie, w którym zwrócił się do prezydenta. Zaczął od pytania: "Panie prezydencie, dlaczego pan to robi?".
Czarzasty: co oni panu zrobili?
Następnie zaczął wymieniać ustawy:
- O elektrowniach wiatrowych,
- Ordynacja podatkowa,
- Deregulacja w zakresie energetyki,
- Pomoc obywatelom Ukrainy,
- O środkach ochrony roślin,
- Bezpieczeństwo paliwowe państwa,
- Lex Kamilek,
- O mniejszościach narodowych i etnicznych,
- O ubezpieczeniach,
- Park Narodowy Doliny Dolnej Odry,
- Woda i ścieki,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Krajowy rejestr karny,
- Kodeks wyborczy,
- Fundacje rodzinne.
- Co łączy te piętnaście ustaw, które wymieniłem? Jedna rzecz. Weto prezydenta - wyjaśnił Czarzasty, po czym przeszedł do kolejnych pytań.
- Jaki ma sens walka z Parkiem Narodowym? Jaki ma sens wetowanie ustawy Lex Kamilek? Jaki ma sens uciekanie od sprawiedliwego opodatkowania fundacji rodzinnych? Jaki to ma sens? Jaka jest idea tego? Chciałbym to zrozumieć - mówił.
Marszałek Sejmu zapytał też prezydenta, o co walczy. - O to, żeby być najważniejszym człowiekiem w naszym kraju? Jest pan prezydentem. O to, żeby być ważniejszy od (Donalda) Tuska? To jest kwestia oceny, to konstytucja o tym mówi. Chce pan być silnym człowiekiem? To w duszy pan ma, czy pan jest silny, czy pan nie jest silny - kontynuował.
- Za co pan się mści na tych ludziach, którzy byli potencjalnie regulowani tymi ustawami? Co oni panu zrobili? - podsumował Czarzasty.
Spór Nawrockiego z rządem Tuska
W czwartek Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 ustaw i zawetowaniu dwóch. Zaapelował do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów "o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej".
- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie konsultuje, własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - odpowiedział mu Czarzasty.
Na oficjalnej stronie internetowej prezydenta widnieje "licznik" z listą projektów ustaw, które mają się znajdować w sejmowej "zamrażarce". Przedstawiono tam listę projektów wraz z datami przekazania ich do Sejmu.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/wlodekczarzasty