Czarzasty z serią pytań do Nawrockiego. "Co oni panu zrobili?"

W związku z kolejnymi wetami prezydenta Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował w serwisie X nagranie, w którym zwrócił się do prezydenta. Zaczął od pytania: "Panie prezydencie, dlaczego pan to robi?".

Czarzasty: co oni panu zrobili?

Następnie zaczął wymieniać ustawy:

O elektrowniach wiatrowych,

Ordynacja podatkowa,

Deregulacja w zakresie energetyki,

Pomoc obywatelom Ukrainy,

O środkach ochrony roślin,

Bezpieczeństwo paliwowe państwa,

Lex Kamilek,

O mniejszościach narodowych i etnicznych,

O ubezpieczeniach,

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry,

Woda i ścieki,

Prawo o ruchu drogowym,

Krajowy rejestr karny,

Kodeks wyborczy,

Fundacje rodzinne.

- Co łączy te piętnaście ustaw, które wymieniłem? Jedna rzecz. Weto prezydenta - wyjaśnił Czarzasty, po czym przeszedł do kolejnych pytań.

- Jaki ma sens walka z Parkiem Narodowym? Jaki ma sens wetowanie ustawy Lex Kamilek? Jaki ma sens uciekanie od sprawiedliwego opodatkowania fundacji rodzinnych? Jaki to ma sens? Jaka jest idea tego? Chciałbym to zrozumieć - mówił.

Marszałek Sejmu zapytał też prezydenta, o co walczy. - O to, żeby być najważniejszym człowiekiem w naszym kraju? Jest pan prezydentem. O to, żeby być ważniejszy od (Donalda) Tuska? To jest kwestia oceny, to konstytucja o tym mówi. Chce pan być silnym człowiekiem? To w duszy pan ma, czy pan jest silny, czy pan nie jest silny - kontynuował.

- Za co pan się mści na tych ludziach, którzy byli potencjalnie regulowani tymi ustawami? Co oni panu zrobili? - podsumował Czarzasty.

Spór Nawrockiego z rządem Tuska

W czwartek Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 ustaw i zawetowaniu dwóch. Zaapelował do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów "o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej".

- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie konsultuje, własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - odpowiedział mu Czarzasty.

Na oficjalnej stronie internetowej prezydenta widnieje "licznik" z listą projektów ustaw, które mają się znajdować w sejmowej "zamrażarce". Przedstawiono tam listę projektów wraz z datami przekazania ich do Sejmu.

OGLĄDAJ: Prezydent o sejmowej "zamrażarce". Czarzasty: nie rozumiem skąd ta panika