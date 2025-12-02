Logo strona główna
Polska

Czarzasty z serią pytań do Nawrockiego. "Co oni panu zrobili?"

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty pyta Nawrockiego: dlaczego pan to robi?
Źródło: x.com/wlodekczarzasty
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował nagranie, w którym zadał prezydentowi kilka pytań. - Za co pan się mści na tych ludziach? - mówił, nawiązując do ustaw zawetowanych przez Karola Nawrockiego.

W związku z kolejnymi wetami prezydenta Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował w serwisie X nagranie, w którym zwrócił się do prezydenta. Zaczął od pytania: "Panie prezydencie, dlaczego pan to robi?".

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?

Michał Istel

Czarzasty: co oni panu zrobili?

Następnie zaczął wymieniać ustawy:

  • O elektrowniach wiatrowych,
  • Ordynacja podatkowa,
  • Deregulacja w zakresie energetyki,
  • Pomoc obywatelom Ukrainy,
  • O środkach ochrony roślin,
  • Bezpieczeństwo paliwowe państwa,
  • Lex Kamilek, 
  • O mniejszościach narodowych i etnicznych,
  • O ubezpieczeniach, 
  • Park Narodowy Doliny Dolnej Odry,
  • Woda i ścieki,
  • Prawo o ruchu drogowym, 
  • Krajowy rejestr karny,
  • Kodeks wyborczy,
  • Fundacje rodzinne.

- Co łączy te piętnaście ustaw, które wymieniłem? Jedna rzecz. Weto prezydenta - wyjaśnił Czarzasty, po czym przeszedł do kolejnych pytań.

- Jaki ma sens walka z Parkiem Narodowym? Jaki ma sens wetowanie ustawy Lex Kamilek? Jaki ma sens uciekanie od sprawiedliwego opodatkowania fundacji rodzinnych? Jaki to ma sens? Jaka jest idea tego? Chciałbym to zrozumieć - mówił.

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Marcin Złotkowski
Weta Nawrockiego. Tak wypada na tle swoich poprzedników

Weta Nawrockiego. Tak wypada na tle swoich poprzedników

Marszałek Sejmu zapytał też prezydenta, o co walczy. - O to, żeby być najważniejszym człowiekiem w naszym kraju? Jest pan prezydentem. O to, żeby być ważniejszy od (Donalda) Tuska? To jest kwestia oceny, to konstytucja o tym mówi. Chce pan być silnym człowiekiem? To w duszy pan ma, czy pan jest silny, czy pan nie jest silny - kontynuował.

- Za co pan się mści na tych ludziach, którzy byli potencjalnie regulowani tymi ustawami? Co oni panu zrobili? - podsumował Czarzasty.

Spór Nawrockiego z rządem Tuska

W czwartek Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 ustaw i zawetowaniu dwóch. Zaapelował do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów "o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej".

- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie konsultuje, własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - odpowiedział mu Czarzasty.

Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika

Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika

Marszałek Sejmu zabrał głos w sprawie apelu prezydenta

Marszałek Sejmu zabrał głos w sprawie apelu prezydenta

Na oficjalnej stronie internetowej prezydenta widnieje "licznik" z listą projektów ustaw, które mają się znajdować w sejmowej "zamrażarce". Przedstawiono tam listę projektów wraz z datami przekazania ich do Sejmu.

Prezydent o sejmowej "zamrażarce". Czarzasty: nie rozumiem skąd ta panika

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/wlodekczarzasty

Włodzimierz CzarzastySejmKarol Nawrocki
