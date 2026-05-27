Polska

Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: zleciłem kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
Zleciłem kontrolę biur posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego oraz ich wydatków - poinformował w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówił też o oświadczeniu, które podpisał Ziobro.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu mówił, że "powstaje dużo pytań w sprawie miejsca pracy pana posła Zbigniewa Ziobry oraz tego, czy jeżeli gdzieś pracuje, na przykład w Telewizji Republika, czy to wpływa na zabranie mu pensji w polskim parlamencie".

Czarzasty tłumaczył, że "uposażenie poselskie wypłacane jest na podstawie złożonego wniosku w sprawie wypłaty uposażenia poselskiego". Powiedział też, że elementem tego wniosku jest klauzula: "Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z danymi zawartymi w składanych przeze mnie oświadczeniach o stanie majątkowym oraz w rejestrze korzyści. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego (...). Jednocześnie zobowiązuję się, że zgodnie z artykułem 33. ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć".

Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

- Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał - powiedział marszałek Sejmu. Mówił, że niezłożenie przez posła prawdziwego oświadczenia w sprawie podjęcia zatrudnienia "może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd".

- Do chwili obecnej pan poseł Zbigniew Ziobro nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie - poinformował Czarzasty. - Dzisiaj zleciłem kontrolę biur i wydatków w tych biurach pana posła Ziobry oraz biura pana posła Romanowskiego - dodał.

Sprawa Ziobry i Romanowskiego

Prokuratura sformułowała zarzuty wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Obaj politycy otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech, kiedy premierem kraju był Viktor Orban. Wobec Romanowskiego w połowie lutego warszawski sąd wydał ponownie europejski nakaz aresztowania (ENA). Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry jest w sądzie.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Zaraz po tym Telewizja Republika informowała, że polityk będzie jej komentatorem politycznym.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w TVN24, że wszystko wskazuje na to, że Romanowski przebywa w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Eksploatacja do granic możliwości". Co się działo w sprawie Ziobry?

OGLĄDAJ: Redaktor Ziobro nadaje za oceanu
pc
Włodzimierz Czarzasty, Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski, Sejm

