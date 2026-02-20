Logo strona główna
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS
Źródło: X.com/@prezydentpl
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdecydował o przekazaniu do Komisji Weneckiej i przeprowadzenia "szerokich konsultacji" prezydenckiego projektu w sprawie sądów.

Włodzimierz Czarzasty mówił na piątkowej konferencji prasowej o skierowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego do Sejmu projektu ustawy o "przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki".

- Ponieważ ta ustawa w opinii naszych prawników narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim, podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej - poinformował.

W czwartek Karol Nawrocki w opublikowanym przez prezydencką kancelarię nagraniu poinformował o zawetowaniu przez niego dwóch ustaw - jedną z nich była nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nawrocki przedstawił swój projekt w tej sprawie i zapowiedział, że jeśli nie przejdzie on przez Sejm, zwróci się z wnioskiem o referendum.

Autorka/Autor: Opracowała Justyna Sochacka/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

