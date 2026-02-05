Logo strona główna
Polska

Zaszkodził relacjom USA i Polski? "Czasami nawet przyjaciele się pokłócą"

Włodzimierz Czarzasty
Siemoniak: czasami nawet przyjaciele się pokłócą
Źródło: TVN24
Te relacje są tak silne, tak mocne, że parę mocniejszych słów, jak to czasami między przyjaciółmi bywa, absolutnie tych fundamentów nie narusza - powiedział w "Faktach po Faktach" minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując wpis ambasadora USA w Polsce na temat marszałka Sejmu. Gość TVN24 mówił także o agendzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Gościem czwartkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 był minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentował wpis ambasadora USA Thomasa Rose'a o zaprzestaniu kontaktów strony amerykańskiej z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Dyplomata jako powód podał "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa".

Siemoniak pytany, czy Czarzasty zaszkodził relacjom USA i Polski, odpowiedział: - Te relacje są tak silne, tak mocne, że parę mocniejszych słów, jak to czasami między przyjaciółmi bywa, absolutnie tych fundamentów nie narusza.

Jak dodał, patrzy na to "ze spokojem" i podkreślał, że "czasami nawet przyjaciele się pokłócą".

Zdaniem gościa TVN24 zapowiedź Rose'a "jest absolutnie przesadna". - Trudno mi sobie wyobrazić, że ambasador Stanów Zjednoczonych nie będzie współpracował z drugą osobą w państwie - przyznał.

Siemoniak o RBN: przetarłem oczy ze zdumienia

Siemoniak był pytany także o agendę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Gdy zobaczyłem zaproszenie na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przetarłem oczy ze zdumienia. Od 2011 roku uczestniczę w Radach Bezpieczeństwa Narodowego w różnych rolach i nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś taką prywatę polityczną odstawiał - przyznał minister. 

Spór o posiedzenie RBN. "Prezydent i jego doradcy chcą bić polityczną pianę"
Spór o posiedzenie RBN. "Prezydent i jego doradcy chcą bić polityczną pianę"

- To jest prowokacyjne. Chodzi tylko o to, żeby wywołać awanturę - skomentował Siemoniak. Wskazywał, że jeśli prezydent ma jakiekolwiek wątpliwości wobec marszałka, to może zwrócić się do służb lub premiera. W ocenie gościa TVN24 agenda RBN jest "agendą konfrontacji". 

- Ktoś sobie wymyślił, że ta Rada ma być jakimś sądem nad marszałkiem Czarzastym. Jak można takie rzeczy robić? - pytał.

Wśród punktów zaplanowanych na 11 lutego obrad, jakie przedstawił Pałac Prezydencki, pojawiło się "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

W odpowiedzi na to marszałek chce rozszerzenia agendy posiedzenia RBN o poruszenie kwestii charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz jego relacji z trójmiejskim półświatkiem.

Natomiast Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych informował w środę, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP "ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności", a "służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

TAGI:
Tomasz SiemoniakWłodzimierz CzarzastyUSA
BIZNES

