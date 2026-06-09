Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Włodzimierz Czarzasty zareagował na słowa o Ukraińcach. "To jest skandal"

|
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty po słowach Kowalskiego i Czarnka: potępiam to w sposób jednoznaczny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, w reakcji na słowa polityków prawicy na temat Ukraińców. Krytyki nie szczędził również Szymon Hołownia.

W piątek wiceminister nauki Andrzej Szeptycki w wywiadzie dla TOK FM był pytany o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział Szeptycki, relacjonując stosunek Ukraińców do UPA.

Podczas wtorkowych obrad Sejmu poseł PiS Przemysław Czarnek odniósł się do słów Szeptyckiego, żądając przerwy w obradach oraz zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł Prawa i Sprawiedliwości - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski oznajmił z kolei, że rozpoczyna kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. Dopytywał, ilu obcokrajowców pracuje w ministerstwach.

Czarzasty reaguje na słowa o Ukraińcach: potępiam

Niedługo później na słowa polityków prawicy zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów - mówił marszałek. - Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny - podkreślił.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Oburzenie wyraził również wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, którego zdaniem Kowalski i Czarnek rozpoczęli "cuchnące polowanie na Polaków przyznających się do swoich ukraińskich korzeni".

Hołownia do Kowalskiego: nie bronisz Polski i Polaków

"Janusz to w głębi swego jestestwa rozsądny i kompetentny człowiek. Gdy był w PiS - lokował się gdzieś między PiS a PSL. Dziś - na banicji, szuka swojej przedwyborczej tożsamości między Bosakiem a Braunem" - czytamy we wpisie na X.

"Januszu, nie bronisz Polski i Polaków. Robisz nie Ukraińcom, a nam, straszną krzywdę mieszając patriotyzm z nacjonalizmem, dumę z pychą, święte barwy biało - czerwone, z brunatnymi" - ocenił. Oznaczył rownież wiceministra Szeptyckiego. "Stoję za Tobą murem" - napisał Hołownia.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
Wywiad medyczny
12 min
pc
Słyszą: on naprawdę tak powiedział? Tłumacze Trumpa ujawniają kulisy
TVN24+ Originals
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastySzymon HołowniaSejmPrawo i SprawiedliwośćJanusz Kowalski
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
190 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Przemysław Czarnek
Czarnek o "Ukraińcach" w polskim rządzie. "Bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia"
Kropka nad i
shutterstock_1708148584
Bruksela zaktualizowała listę niebezpiecznych linii lotniczych
BIZNES
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Co z bazami USA w Polsce? Kowal: przekaz jest jasny
Fakty po Faktach
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów siatkarzy?
Najnowsze
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
imageTitle
Real Madryt oficjalnie zmienia trenera. Przyjście Mourinho o krok
EUROSPORT
W biały dzień wyrywali kwiaty z rabaty przy ul. Łochowskiej. "Karygodne zachowanie"
"Wyjątkowo bezczelna sytuacja". Ukradli rośliny z miejskiej rabaty
WARSZAWA
imageTitle
Serena Williams jak za dawnych lat. Wróciła i od razu wygrała
EUROSPORT
pc
Kandyduje w Krakowie, ogłosiła to w Warszawie. Tłumaczy dlaczego
FAKTY PO FAKTACH
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
Nowe stowarzyszenie w PiS. Wiadomo, kto został prezesem
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Tu należy zachować ostrożność. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Afera wokół mieszkania dla Tomasiaka. Oświadczenie burzy narrację PKOl-u
EUROSPORT
Mariusz Błaszczak
Błaszczak pytany o walutę "chwilówek". Mówił o "der Safe"
Polska
shutterstock_2459586767
Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja
BIZNES
Obywatel Turcji Husajin A. usłyszał pięć zarzutów, w tym między innymi gwałtu
Zgwałcił młodą kobietę, zgwałcił 10-letniego chłopca. Przyjeżdżał z Berlina
Poznań
Boeing AH-64 Apache
Trump: USA muszą odpowiedzieć na ten atak
Świat
Bitcoin krypto
Zmiany na rynku bitcoina. Jaka przyszłość kryptowaluty
BIZNES
Wał szkwałowy nad miejscowością Korytnica (woj. świętokrzyskie)
Chmury grozy. Zwiastują burze
METEO
Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Czterdzieści minut w powietrzu i powrót. Pasażerowie LOT-u wylądują na innym lotnisku
WARSZAWA
Donald Tusk
"Dyplomacja nie przyniosła efektów". Tusk wyjaśnił, co miał na myśli
Polska
Okradała starszą kobietę, którą się opiekowała (zdjęcie ilustracyjne)
Tyle mają wzrosnąć emerytury i renty w 2027 roku. Propozycja rządu
BIZNES
Mężczyzna ukrył się przed policjantami w łanach zboża (zdj. ilustracyjne)
Zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Pijany kierowca uciekł w zboże
WARSZAWA
Obecnie na banknocie o nominale 5 funtów jest podobizna Winstona Churchilla
Churchill znika z banknotów za poglądy? Co tu się nie zgadza
Zuzanna Karczewska
Monika Piątkowska i Donald Tusk
Rok temu "nie dawano jej szans", teraz ma "wyciągnąć partię z dołka"
Bartłomiej Plewnia
Dwunastolatek potrącony w pobliży przystanku, był reanimowany
Dramatyczny wypadek pod Kielcami. Nie żyje 12-latek
Kielce
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Zalania po burzach. Służby w stanie gotowości
METEO
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
METEO
Urząd
O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza na rok wykonanie kary dla Agnieszki
Piotr Krysztofiak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica