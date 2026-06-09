Polska Włodzimierz Czarzasty zareagował na słowa o Ukraińcach. "To jest skandal" Mikołaj Stępień |

Czarzasty po słowach Kowalskiego i Czarnka: potępiam to w sposób jednoznaczny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W piątek wiceminister nauki Andrzej Szeptycki w wywiadzie dla TOK FM był pytany o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział Szeptycki, relacjonując stosunek Ukraińców do UPA.

Podczas wtorkowych obrad Sejmu poseł PiS Przemysław Czarnek odniósł się do słów Szeptyckiego, żądając przerwy w obradach oraz zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł Prawa i Sprawiedliwości - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski oznajmił z kolei, że rozpoczyna kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. Dopytywał, ilu obcokrajowców pracuje w ministerstwach.

Czarzasty reaguje na słowa o Ukraińcach: potępiam

Niedługo później na słowa polityków prawicy zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów - mówił marszałek. - Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny - podkreślił.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Oburzenie wyraził również wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, którego zdaniem Kowalski i Czarnek rozpoczęli "cuchnące polowanie na Polaków przyznających się do swoich ukraińskich korzeni".

Hołownia do Kowalskiego: nie bronisz Polski i Polaków

"Janusz to w głębi swego jestestwa rozsądny i kompetentny człowiek. Gdy był w PiS - lokował się gdzieś między PiS a PSL. Dziś - na banicji, szuka swojej przedwyborczej tożsamości między Bosakiem a Braunem" - czytamy we wpisie na X.

"Januszu, nie bronisz Polski i Polaków. Robisz nie Ukraińcom, a nam, straszną krzywdę mieszając patriotyzm z nacjonalizmem, dumę z pychą, święte barwy biało - czerwone, z brunatnymi" - ocenił. Oznaczył rownież wiceministra Szeptyckiego. "Stoję za Tobą murem" - napisał Hołownia.

Pół wieku po moczarowskich polowaniach na polskich Żydów, poseł @JKowalski_posel rozpoczął dziś - do spółki z @CzarnekP - w polskim Sejmie cuchnące polowanie na Polaków przyznających się do swoich ukraińskich korzeni.



Janusz to w głębi swego jestestwa rozsądny i kompetentny… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 9, 2026 Rozwiń

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