Włodzimierz Czarzasty: Władysław Kosiniak-Kamysz wniesie projekt resetu konstytucyjnego
Czarzasty na czwartkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu został zapytany o informacje, że klub PSL zaproponuje projekt resetu konstytucyjnego. Pytany był o to, czy projekt był przedmiotem dyskusji w koalicji rządzącej.
- Pan premier Kosiniak-Kamysz poinformował nas o tym, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego - powiedział Czarzasty. - Wczoraj nas poinformował, bo było spotkanie koalicjantów - doprecyzował.
Czarzasty: jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji
Marszałek pytany był też o to, jak Lewica, której Czarzasty jest liderem, zapatruje się na reset. - Zobaczymy na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - odparł marszałek Sejmu.
- Ja jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję - powiedział.
- Po pierwsze, nie uważam za stosowne rozmawianie z tymi - i to jest moje stałe stanowisko - którzy tę konstytucję łamią. Nie mówię oczywiście o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, tylko mówię o PiS-ie i stronie prawicowej - zaznaczył.
- Po drugie, nie uważam, że jest to realne, jeżeli chodzi o zebranie odpowiedniej większości. W związku z tym nie wiem, czy temat ten znajdzie kulminację do końca tej kadencji, bo do końca tej kadencji jest rok - przypomniał.
PSL ma przedstawić plan w sprawie Trybunału Konstytucyjnego
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w czwartek w południe wicepremier Kosiniak-Kamysz "przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o TK". "Będzie to krok pierwszy, drugi - polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach" - dodał Klimczak.
W czwartek w południe odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu, z udziałem polityków PSL, podczas którego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski mają mówić o właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego.