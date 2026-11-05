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Włodzimierz Czarzasty: Władysław Kosiniak-Kamysz wniesie projekt resetu konstytucyjnego

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Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: Kosiniak-Kamysz poinformował koalicję, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Olkusnik/East News
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Wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę podczas spotkania koalicjantów, że wniesie projekt resetu konstytucyjnego - przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty na czwartkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu został zapytany o informacje, że klub PSL zaproponuje projekt resetu konstytucyjnego. Pytany był o to, czy projekt był przedmiotem dyskusji w koalicji rządzącej.

- Pan premier Kosiniak-Kamysz poinformował nas o tym, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego - powiedział Czarzasty. - Wczoraj nas poinformował, bo było spotkanie koalicjantów - doprecyzował.

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło zdjęcia: TVN24

Czarzasty: jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji

Marszałek pytany był też o to, jak Lewica, której Czarzasty jest liderem, zapatruje się na reset. - Zobaczymy na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - odparł marszałek Sejmu.

- Ja jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję - powiedział.

- Po pierwsze, nie uważam za stosowne rozmawianie z tymi - i to jest moje stałe stanowisko - którzy tę konstytucję łamią. Nie mówię oczywiście o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, tylko mówię o PiS-ie i stronie prawicowej - zaznaczył.

- Po drugie, nie uważam, że jest to realne, jeżeli chodzi o zebranie odpowiedniej większości. W związku z tym nie wiem, czy temat ten znajdzie kulminację do końca tej kadencji, bo do końca tej kadencji jest rok - przypomniał.

PSL ma przedstawić plan w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w czwartek w południe wicepremier Kosiniak-Kamysz "przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o TK". "Będzie to krok pierwszy, drugi - polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach" - dodał Klimczak.

W czwartek w południe odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu, z udziałem polityków PSL, podczas którego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski mają mówić o właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz CzarzastyKonstytucja RPTrybunał Konstytucyjny
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