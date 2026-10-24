Polska Włodzimierz Czarzasty: prezydent Trump jest naszym przyjacielem, ale jest liderem chaosu Filip Czerwiński |

Włodzimierz Czarzasty w Lublinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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W Lublinie odbyło się w sobotę wydarzenie Nowej Lewicy pod hasłem "Lewica dowozi". W Lubelskim Centrum Konferencyjnym przemawiał lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Przedstawił "alfabet rozsądku".

- Po pierwsze, Putin jest mordercą. Absolutnie. Po drugie, jest mordercą, bo atakuje inny naród i zabiera innemu narodowi terytorium. W związku z tym trzeba w stosunku do Putina i Rosji stosować sankcje - podkreślił.

- Sprawa druga. Trump. Prezydent Trump jest naszym przyjacielem, ale jest liderem chaosu. Przy prezydencie Trumpie narody nie czują się bezpieczniej. Kraje nie są bezpieczniejsze - wskazał.

Włodzimierz Czarzasty na imprezie Lewicy w Lublinie Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

Zdaniem Czarzastego można sobie zadać pytanie, czy w razie zagrożenia Stany Zjednoczone staną przy Polsce.

- Jeżeli w ogóle te pytania zaczynamy sobie zadawać, to znaczy, że coś jest nie halo i trzeba to mówić. Z Trumpem trzeba rozmawiać w sposób partnerski, nie na kolanach, trzeba załatwiać sprawy, ale liczyć w wielu sprawach na siebie - mówił.

- I w tym momencie mogę powiedzieć do pana prezydenta Nawrockiego jedną rzecz. Niech pan nie opowiada, że pan nie widzi zagrożenia, że zagrożenie nie rośnie. Bo Putin jest mordercą, a Trump jest niepewny. W związku z tym nie ma pan prawa mówić swojemu narodowi i usypiać naród, że zagrożenie nie rośnie. My musimy się zbroić, musimy się do tego przygotować, ale coraz więcej dronów ląduje niedaleko nas i trzeba o tym pamiętać - zaapelował Czarzasty.

Czarzasty: w Jałcie nie było Hitlera

Lider Nowej Lewicy podkreślił, że nie ma zgody jego partii na to, aby USA nie dostrzegały ofiary polskich żołnierzy na misjach w Iraku i w Afganistanie. - Potępiam taką sytuację i zwracam się do pana prezydenta Nawrockiego: powinien pan to potępić, powinien pan stanąć po stronie polskich żołnierzy, dumy narodowej, bo to jest ważna sprawa - powiedział.

- Ostatnio zaproponowano, żeby się zebrały trzy kraje, tak zwana Jałta II, i zdecydowały o przyszłości Ukrainy. Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja. Proszę państwa, to nie jest Jałta II, bo w Jałcie I przy stole Hitler nie siedział, a tu będzie siedział Putin. W związku z tym chcę panu, panie prezydencie, powiedzieć znowu taką rzecz: potępiam ten pomysł - oświadczył marszałek Sejmu.

Czarzasty potępił to, że nie ma Ukrainy tam, gdzie ma się decydować o Ukrainie, pomysły o tym, "żeby nie było Unii Europejskiej", znoszenie sankcji nałożonych na Rosję, nakładanie sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny.

- Stany Zjednoczone są naszym partnerem, a nie właścicielem. Trump jest naszym partnerem, ale szacunek się wtedy wzbudza w partnerach, kiedy się mówi uczciwie, broni się dumy polskiego narodu - powiedział.

Przewodniczący Nowej Lewicy podkreślił też, że Unia Europejska jest dobrem. - Na północy naszego kraju jest Unia Europejska, na południu jest Unia, na zachodzie jest Unia. Jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, mówię to panu Nawrockiemu, mówię to panu Mentzenowi, panu Braunowi, panu Czarnkowi, panu Kaczyńskiemu, to jest tylko jeden kierunek, dokąd możemy pójść, i to jest wschód - wskazał.

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Lewica nie zapomni o Wołyniu

Czarzasty, mówiąc o Ukrainie, oświadczył, że "nigdy nie zapomnimy spraw związanych z Wołyniem". - Potępiamy w sposób jednoznaczny złe podejście do historii w tej sprawie ze strony Ukrainy - przekazał. Dodał, że należy też pamiętać o ofierze krwi, jaką Ukraina składa w wojnie z Rosją.

- Im więcej czasu daje nam Ukraina, tym więcej mamy czasu na to, żeby się uzbroić - przekonywał, przypominając o programie SAFE. - Mówię to jako socjaldemokrata i mnie to boli. Wolę pieniądze dawać na przedszkola, na szkoły, na sprawy socjalne. Ale wiem jedną rzecz i chcę tutaj w Lublinie to jasno powiedzieć. Lepiej mieć dług i wygrać wojnę - podkreślił.

Lider Nowej Lewicy podał dane, z których wynika, że Ukraińcy pracujący w Polsce tworzą trzy procent PKB i pobierają z systemu świadczeń mniej, niż do niego wpłacają. Mówił też, że jest w interesie Polski brać udział w odbudowie Ukrainy i w procesie jej akcesji do UE. - Ktoś musi być gwarantem polskich rolników, polskich interesów - wskazał.

- I ostatnia sprawa, którą chcę w tym czasie chaosu nazwać. Braun. Panie prezydencie, legitymizowanie działalności pana Brauna jest skandalem - powiedział.