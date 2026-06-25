Kropka nad i Włodzimierz Czarzasty spotkał się z Lechem Wałęsą. "Wielki człowiek" Filip Czerwiński |

Włodzimierz Czarzasty spotkał się z Lechem Wałęsą. "Wielki człowiek" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/wlodekczarzasty

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W czwartek Włodzimierz Czarzasty opublikował zdjęcie ze swojego spotkania z Lechem Wałęsą. "Panie Prezydencie. Dziękuję" - napisał. W "Kropce nad i" TVN24 marszałek Sejmu mówił, że to spotkanie było dla niego dużym wydarzeniem.

- Dlatego, że uważam pana Wałęsę, w przeciwieństwie do pana Kaczyńskiego, w przeciwieństwie do pana Nawrockiego, za wielkiego człowieka, który na czele Solidarności razem z innymi ludźmi dokonał pokojowej transformacji - oświadczył Czarzasty.

"Na pewno Solidarność miała rację w momencie, kiedy była transformacja"

Polityk Nowej Lewicy, który sam w latach 80. był członkiem PZPR, a potem SLD, przyznał, że nie zawsze uważał Wałęsę za wielkiego człowieka.

- Uważam, że mam swoje doświadczenia, przeżyłem, wiele zrozumiałem. Na pewno Solidarność miała rację w momencie, kiedy była transformacja - mówił Czarzasty w TVN24.

Jak mówił marszałek, on sam należał do frakcji w lewicy, która potrzebę transformacji widziała. - Ale żeby była jasność, jest absurd w tym, że ja ze swoją historią mówię o panu prezydencie Wałęsie dobrze, a pan Kaczyński, pan Nawrocki, ze swoją historią mówią źle - zwrócił uwagę.

Lech Wałęsa stał na czele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w latach 1980-1991. W latach 1990-1995 był pierwszym wybranym w wolnych wyborach prezydentem Polski po transformacji ustrojowej.

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