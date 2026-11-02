Polska Włodzimierz Czarzasty: składam zawiadomienie do prokuratury na Rafała Ziemkiewicza Kuba Koprzywa |

Czarzasty: składam zawiadomienie do prokuratury na Ziemkiewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

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Włodzimierz Czarzasty podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówił o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział marszałek Sejmu, "legalnie wybrani sędziowie mają obowiązek przystąpić do orzekania i przywrócić normalność w Trybunale Konstytucyjnym".

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: TVN24

- Braun, Kaczyński, Nawrocki wraz z przystawkami - Bąkiewiczem, Mentzenem, Bosakiem i Morawieckim - zawiązali w sobotnią noc brutalną koalicję przeciw tej normalności. Koalicję, by nie oddać władzy w skorumpowanym Trybunale Konstytucyjnym - ocenił.

- Sojusznikiem tej koalicji, jak się okazuje, jest Dmitrij Miedwiediew, jeden z czołowych przedstawicieli kremlowskiego reżimu - powiedział Czarzasty. - Stanął w jej obronie, pisząc: "liberałowie Tuska, protegowanego w Brukseli, uciskają konserwatystów z PiS" - przytoczył.

Czarzasty: składam doniesienie do prokuratury na Ziemkiewicza

Marszałek Sejmu mówił, że "patron tej brunatnej koalicji, Karol Nawrocki, wie, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny zacznie działać zgodnie z prawem, to powie mu, że prezydent nie jest królem i że ogranicza go konstytucja".

- Wpisują się w to słowa medialnych sojuszników prezydenta, na przykład pana Rafała Ziemkiewicza, skierowane do sędziego Macieja Berka - kontynuował Czarzasty. Przytoczył wpis Ziemkiewicza, w którym ten, w odpowiedzi na film z nagrania prezydenta wchodzącego do TK, napisał do Berka: "będziesz wisiał".

- Państwo polskie nie może pozostawić takich słów bez reakcji, w związku z tym składam na pana Ziemkiewicza doniesienie do prokuratury - przekazał marszałek Sejmu.

Będziesz wisiał — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 31, 2026 Rozwiń

Czarzasty do Ziemkiewicza: czy to jest odpowiedzialne?

- Kiedy to młody człowiek zabił panią woźną w szkole? Panie Ziemkiewicz, pamięta pan to? - pytał Czarzasty. - Czy to jest odpowiedzialne? To jest odpowiedzialne wobec państwa? To jest odpowiedzialne wobec człowieka w XXI wieku, w Unii Europejskiej? - ciągnął.

- Panie Nawrocki, dlaczego pan tego nie potępia? Dlaczego pan nie potępia człowieka, dziennikarza, który mówi do sędziego Trybunału Konstytucyjnego "będziesz wisiał"? - mówił dalej marszałek. - Ma pan odwagę, żeby odepchnąć kobietę, a nie ma pan odwagi, żeby potępić haniebne słowa? To jest tchórzostwo - ocenił.

Czarzasty do Ziemkiewicza: czy to jest odpowiedzialne?

Karol Nawrocki w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego

Na nagraniu udostępnionym przez sędziego Macieja Berka zarejestrowany został moment, w którym Karol Nawrocki wchodzi w nocy do TK. Widać na nim, jak prezydent przeciska się między stojącymi osobami. Widać tam między innymi sędziów TK Krystiana Markiewicza i Annę Korwin-Piotrowską.

Nawrocki przyjechał do Trybunału po tym, jak przerwał lot do Senegalu w związku z kryzysem w TK. Najpierw wylądował w Warszawie, a następnie spotkał się w Pałacu Prezydenckim z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim i prezesem TK Bogdanem Święczkowskim.

Do wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że przejęła kierowanie TK.