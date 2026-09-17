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Kropka nad i

Włodzimierz Czarzasty: siła przemówienia Donalda Tuska polegała na tym, że ono było prawdziwe

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Kropka nad i - Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty: siła przemówienia Donalda Tuska polegała na tym, że ono było prawdziwe
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał w "Kropce nad i" TVN24, że ma taką informację o sytuacji wokół Polski, jak "kilka osób w kraju". Ocenił, że czwartkowe przemówienie premiera Donalda Tuska w Sejmie było prawdziwe i na tym polegała jego siła. Zwrócił się też z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier Donald Tusk przekazał w czwartek w Sejmie, że Rosja w najbliższych miesiącach będzie intensywnie atakowała miasta w Ukrainie, a także planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Uderzenia na terytoria krajów NATO mają mieć charakter pozornie przypadkowy. Mówił też, że nie ma obecnie zagrożenia inwazją ze strony Rosji.

- Przede wszystkim siła tego przemówienia pana premiera polegała na tym, że ono było prawdziwe. Mam informację, tak jak kilka osób w kraju, pełną na ten temat, i myślę, że dobrze, że pan premier to powiedział - skomentował w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty: dobrze, że jest kontakt z Ukrainą

W ocenie Czarzastego to dobrze, że jest program zakupu uzbrojenia SAFE, że jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej, a także że jest "mocny" kontakt z władzami Ukrainy - nawet jeśli komuś może się to nie podobać.

- Problem polega na tym, że pojawiły się nowe drony, drony odrzutowe. Jeżeli ktokolwiek będzie miał pierwszą odpowiedź na te drony, to będzie Ukraina - wskazał.

Drony odrzutowe uderzały ostatnio w cele w zachodniej Ukrainie, tuż przy granicy z Polską. Są szybsze od tradycyjnych dronów i przez to trudniejsze do zestrzelenia.

- W związku z tym, jeżeli ktoś myśli, że skłócanie Polaków w tej chwili z Ukrainą, bez względu na to, co pan prezydent Zełenski powiedział nierozsądnego w sprawie historii, to jest w błędzie - ocenił marszałek.

"Panie prezydencie, to nie jest czas robienia sobie na złość"

Zdaniem Czarzastego prezydent Karol Nawrocki celowo nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego - ciała doradczego złożonego z najwyższych przedstawicieli państwa oraz szefów ugrupowań parlamentarnych.

- Wydaje mi się, że pan prezydent Nawrocki nie chce zwołać tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że z Sejmu poszedł bardzo poważny głos nawołujący, żeby ją zwołał. Panie prezydencie, to nie jest czas robienia sobie na złość - powiedział marszałek i zapytał wprost: - Zwoła pan to czy pan to nie zwoła?

Wskazał, że rząd zwołał Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, czyli komitet rządowy, w którym jest przedstawiciel prezydenta.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastybezpieczeństwoDonald TuskRosjaDronyAtaki dronówobronnośćUkrainaWojna w UkrainieKarol Nawrocki
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