Polska

"Ośmiesz mnie". Czarzasty rzuca wyzwanie i apeluje do prezydenta

cza
Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie
Źródło: x.com/wlodekczarzasty
Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by chronił dzieci przed "rozbierającym je Grokiem". Odniósł się w ten sposób do zdjęć generowanych przez sztuczną inteligencję serwisu X. Podkreślił, że potrzebne jest prawo, które pomoże blokować szkodliwe treści w internecie.

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis, w którym odniósł się do pojawiających się w serwisie X zdjęć wygenerowanych przez chatbota Grok. Na polecenie użytkowników Grok jest w stanie przerabiać zdjęcia ze zwykłych na rozebrane, bądź generować obrazy osób będących w trakcie czynności seksualnych.

"Panie Karolu Nawrocki. Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je Grokiem. Elon Musk da sobie radę bez Pana pomocy. Dzieci nie" - zaapelował Czarzasty.

Czarzasty: to nie jest dobry kierunek

Marszałek Sejmu zamieścił również nagranie, w którym odniósł się do sprzeciwu Karola Nawrockiego wobec ustawy o blokowaniu szkodliwych treści w internecie. Zdaniem prezydenta ustawa ta "wprowadza cenzurę".

- W internecie dzieją się różne złe rzeczy. Pornografia, pedofilia, ingerowanie w życie każdego człowieka, rozbieranie ludzi, zabieranie nam tożsamości, zabieranie nam godności. Z tym wszystkim spotykamy się codziennie - mówił Czarzasty.

- Jest ustawa, która może dać instrumenty państwu do tego, żeby zacząć z tym walczyć - kontynuował. Jak dodał, prezydent chce ją zawetować. - To nie jest dobry kierunek - ocenił marszałek Sejmu.

"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne

"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne

Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"

Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"

Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie

- Rozbiera (Grok - red.) kobiety, mężczyzn, rozbiera dzieci. Źle się z tym czujemy - ocenił przewodniczący Nowej Lewicy. - Powiem szczerze, nawet chciałbym, żeby mnie ten Grok też rozebrał, po to, żeby to się poniosło i żeby to, co mówię, że występuję przeciwko takim zachowaniom, dotarło do jak największej ilości ludzi - oznajmił.

Na koniec marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do Groka: - Ośmiesz mnie. Niech będę przykładem tego, co zostało upodlone. Może to będzie dobry przykład, żeby nie zostali upodleni inni - podsumował.

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

Są nieprawdziwe, skuteczne i niebezpieczne. "Może się tego pojawiać coraz więcej"

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/wlodekczarzasty/

Włodzimierz CzarzastySztuczna inteligencjaLewicaSejmKarol NawrockiElon Musk
