"Ośmiesz mnie". Czarzasty rzuca wyzwanie i apeluje do prezydenta

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis, w którym odniósł się do pojawiających się w serwisie X zdjęć wygenerowanych przez chatbota Grok. Na polecenie użytkowników Grok jest w stanie przerabiać zdjęcia ze zwykłych na rozebrane, bądź generować obrazy osób będących w trakcie czynności seksualnych.
"Panie Karolu Nawrocki. Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je Grokiem. Elon Musk da sobie radę bez Pana pomocy. Dzieci nie" - zaapelował Czarzasty.
Czarzasty: to nie jest dobry kierunek
Marszałek Sejmu zamieścił również nagranie, w którym odniósł się do sprzeciwu Karola Nawrockiego wobec ustawy o blokowaniu szkodliwych treści w internecie. Zdaniem prezydenta ustawa ta "wprowadza cenzurę".
- W internecie dzieją się różne złe rzeczy. Pornografia, pedofilia, ingerowanie w życie każdego człowieka, rozbieranie ludzi, zabieranie nam tożsamości, zabieranie nam godności. Z tym wszystkim spotykamy się codziennie - mówił Czarzasty.
- Jest ustawa, która może dać instrumenty państwu do tego, żeby zacząć z tym walczyć - kontynuował. Jak dodał, prezydent chce ją zawetować. - To nie jest dobry kierunek - ocenił marszałek Sejmu.
Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie
- Rozbiera (Grok - red.) kobiety, mężczyzn, rozbiera dzieci. Źle się z tym czujemy - ocenił przewodniczący Nowej Lewicy. - Powiem szczerze, nawet chciałbym, żeby mnie ten Grok też rozebrał, po to, żeby to się poniosło i żeby to, co mówię, że występuję przeciwko takim zachowaniom, dotarło do jak największej ilości ludzi - oznajmił.
Na koniec marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do Groka: - Ośmiesz mnie. Niech będę przykładem tego, co zostało upodlone. Może to będzie dobry przykład, żeby nie zostali upodleni inni - podsumował.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/wlodekczarzasty/