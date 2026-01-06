"Ośmiesz mnie". Czarzasty rzuca wyzwanie i apeluje do prezydenta

Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie Źródło: x.com/wlodekczarzasty

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis, w którym odniósł się do pojawiających się w serwisie X zdjęć wygenerowanych przez chatbota Grok. Na polecenie użytkowników Grok jest w stanie przerabiać zdjęcia ze zwykłych na rozebrane, bądź generować obrazy osób będących w trakcie czynności seksualnych.

"Panie Karolu Nawrocki. Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je Grokiem. Elon Musk da sobie radę bez Pana pomocy. Dzieci nie" - zaapelował Czarzasty.

Czarzasty: to nie jest dobry kierunek

Marszałek Sejmu zamieścił również nagranie, w którym odniósł się do sprzeciwu Karola Nawrockiego wobec ustawy o blokowaniu szkodliwych treści w internecie. Zdaniem prezydenta ustawa ta "wprowadza cenzurę".

- W internecie dzieją się różne złe rzeczy. Pornografia, pedofilia, ingerowanie w życie każdego człowieka, rozbieranie ludzi, zabieranie nam tożsamości, zabieranie nam godności. Z tym wszystkim spotykamy się codziennie - mówił Czarzasty.

- Jest ustawa, która może dać instrumenty państwu do tego, żeby zacząć z tym walczyć - kontynuował. Jak dodał, prezydent chce ją zawetować. - To nie jest dobry kierunek - ocenił marszałek Sejmu.

Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie

- Rozbiera (Grok - red.) kobiety, mężczyzn, rozbiera dzieci. Źle się z tym czujemy - ocenił przewodniczący Nowej Lewicy. - Powiem szczerze, nawet chciałbym, żeby mnie ten Grok też rozebrał, po to, żeby to się poniosło i żeby to, co mówię, że występuję przeciwko takim zachowaniom, dotarło do jak największej ilości ludzi - oznajmił.

Na koniec marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do Groka: - Ośmiesz mnie. Niech będę przykładem tego, co zostało upodlone. Może to będzie dobry przykład, żeby nie zostali upodleni inni - podsumował.

