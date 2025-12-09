Logo strona główna
Polska

Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: dzisiaj jest bardzo dobry dzień, pojechałem na badania kontrolne do szpitala, jest super
Przed rokiem Włodzimierz Czarzasty trafił do szpitala. Hospitalizacja - jak sugerował - była związana z profilaktyką nowotworową. Teraz marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami przekazał najnowsze informacje o swoim zdrowiu.

Włodzimierz Czarzasty dopytywany był na sejmowym korytarzu, czy zdecydował już o kandydowaniu na przewodniczącego Nowej Lewicy.

- Nie podjąłem takiej decyzji. Dzisiaj i jutro mam jeszcze konsultacje i wtedy podejmę decyzję - powiedział marszałek Sejmu. Na sugestię, że według czołowych polityków Lewicy wygraną ma zagwarantowaną, Czarzasty zażartował: "ja czasy takie, że wygrałem przed startowaniem, mam za sobą".

Czarzasty o swoim zdrowiu. "Jest dobry dzień"

Podzielił się też z dziennikarzami informacją dotyczącą swojego stanu zdrowia. W grudniu zeszłego roku media obiegła informacja o pobycie Włodzimierza Czarzastego w szpitalu. Wyjaśnił wówczas, że dwutygodniowa hospitalizacja miała związek z profilaktyką nowotworową. - Badajcie się, bo mój przykład pokazuje, że jak się bada, to można być dalej zdrowym, a jak się nie bada, to można umrzeć szybciej niż by się chciało - apelował wtedy.

Teraz wrócił do tematu. - Chciałem wam powiedzieć, chociaż takich rzeczy się nie mówi, ale dzisiaj jest dobry dzień, naprawdę bardzo dobry dzień. Pojechałem dzisiaj na badania kontrolne do szpitala, jest super, więc jestem tak zadowolony - opowiadał dziennikarzom Czarzasty. Jak dodał, "wszystko wyszło fantastycznie".

Wybory przewodniczącego Nowej Lewicy odbędą się w najbliższą niedzielę. Do tej pory troje polityków zadeklarowało swoją chęć kandydowania: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Gawkowski i Tomasz Trela.

"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?

"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?

Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami

Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami

Bartosz Chyż, Ewelina Kwiatkowska
Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

