Polska

Czarzasty: ustawka się nie udała

Włodzimierz Czarzasty
Bogucki po RBN: nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu krótko podsumował posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmowy o programie SAFE i Radzie Pokoju uznał za ważne. Natomiast inny punkt programu nazwał nieudaną ustawką.

W środę po godzinie 20 zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie z udziałem premiera, ministrów i liderów ugrupowań sejmowych dotyczyło programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

"RBN. SAFE i Rada Pokoju - ważne rozmowy. Czarzasty - ustawka się nie udała. Dziękuję za Wasze wsparcie! Jedziemy dalej" - napisał po spotkaniu w serwisie X marszałek Czarzasty.

Co po posiedzeniu RBN?

Na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że w trakcie dyskusji dotyczącej unijnego programu SAFE "wybrzmiało bardzo wiele pytań". - To nie jest tak, że zapadły w tej kwestii decyzje co do podpisania przyszłej ustawy czy też nie, ale żeby podchodzić do tak poważnego programu poważnie, trzeba mieć pełen komplet informacji - powiedział. Jego zdaniem jest to "kwestia szczegółów, ważnego, ale wymagającego wyjaśnień, pogłębionej analizy programu".

Zbigniew Bogucki, Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydacz
"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN
Nawrocki i Cenckiewicz
"Niejawne" obrady RBN. Cenckiewicz "dopuszczony jednorazową decyzją"
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Dlaczego Polska potrzebuje programu SAFE? Generał o trzech powodach

W środę rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program SAFE. W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 miliarda euro (około 184 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Odnosząc się do kolejnego tematu spotkania RBN, czyli Rady Pokoju, Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko, ale nieznane jest im stanowisko rządu. W środę rano premier Donald Tusk oświadczył, że "w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju".

CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju

Bogucki przekazał też, że temat, który wzbudzał najwięcej emocji, dotyczył marszałka Sejmu. - To nie jest kwestia i spór na linii prezydent Nawrocki i marszałek Czarzasty. To nie jest nawet kwestia sporu na linii prezydent i marszałek Sejmu. Tutaj linia sporu jest między bezpieczeństwem a pytaniem o to bezpieczeństwo - przekonywał.

Posiedzenie RBN rozpoczęło się o godzinie 14. Około godziny 18 premier Donald Tusk opuścił Pałac Prezydencki.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Filip Czerwiński /akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/wlodekczarzasty

Włodzimierz CzarzastyKarol NawrockiPrezydent RPZbigniew BoguckiDonald Tuskbezpieczeństwo
