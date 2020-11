Czarzasty: to zorganizowana, przemyślana akcja zastraszania posłów

Tak sobie panowie wymyśliliście, że jak nas wszystkich pozastraszacie, to ludzie nie będą wychodzić na ulice. Nie da się - w taki sposób zwrócił się do rządzących w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Odniósł się do działań policji wobec niektórych parlamentarzystów, którzy uczestniczyli w środowym proteście, w tym także w odniesieniu do posła Lewicy.