Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czarzasty o Zondacrypto: tą sprawą powinna zająć się sejmowa komisja

|
Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej 1 maja
Czarzasty o Zondacrypto: czy to po prostu nie śmierdzi rosyjskimi pieniędzmi?
Źródło: TVN24
To jest temat, który jest wymarzoną sprawą dla komisji sejmowej, żeby to wyjaśnić - tak o aferze Zondacrypto mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że na pytania w tej sprawie "będzie musiał odpowiedzieć Karol Nawrocki", a także politycy PiS i Konfederacji.

Lewica zorganizowała 1 maja konferencję prasową z okazji Święta Pracy. Z powodu tragicznej śmierci i pogrzebu posła z tego ugrupowania Łukasza Litewki, klub zdecydował się odwołać resztę zaplanowanych na ten dzień wydarzeń.

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KRYPTOAFERZE

W trakcie konferencji Czarzasty ocenił, że temat Zondacrypto jest "rozwojowy". - To jest temat, który jest wymarzoną sprawą dla komisji sejmowej potencjalnie, żeby to wyjaśnić - ocenił.

Źródło: PAP/Paweł Supernak

Czarzasty: na te pytania będzie musiał odpowiedzieć prezydent

Dodał, że temat ten "daje masę zapytań". - Dlaczego prezydent dwa razy wetował ustawę, która normowała rynek kryptowalut? Czy ktoś brał łapówki? Która partia brała łapówki? Co mieli z tego, że imprezy PiS-u były organizowane i współfinansowane przez Zondacrypto? Czy to po prostu nie śmierdzi rosyjskimi pieniędzmi? - wyliczył marszałek Sejmu.

Dodał, że na te pytania "będzie musiał odpowiedzieć pan prezydent Nawrocki, który dwa razy wetował ustawę", a także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

- Jedną rzecz wam gwarantuję. Na pewno na te pytania nie będą odpowiadali zebrani tu politycy Lewicy - ocenił Czarzasty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało

17 kwietnia śledztwo w sprawie niewypłacalności Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 milionów złotych, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych. Wówczas Premier Donald Tusk podawał, że według szacunków poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy ludzi.

OGLĄDAJ: Bitcoin religią swoich inwestorów? "Kiedyś obudzą się i się okaże, że ktoś włożył szpilkę"
shutterstock_1789026455

Bitcoin religią swoich inwestorów? "Kiedyś obudzą się i się okaże, że ktoś włożył szpilkę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutyWłodzimierz CzarzastyLewica
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Znany szkoleniowiec wściekły po półfinale. "VAR, gdzie jesteś?"
Najnowsze
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Wypadek na lotnisku w Lesznie. Zginął spadochroniarz
Poznań
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Rekin utknął na wybrzeżu. Straż przybrzeżna ruszyła na pomoc
METEO
Agresywna 25-latka groziła młodzieży nożem
Goniła nastolatków z nożem. Pijana 25-latka zatrzymana
Poznań
Meloni zignorowała Netanjahu? Wyjaśniamy
"Meloni ignoruje Netanjahu"? Tak to nie
Zuzanna Karczewska
Wylądował balon z kontrabandą
Balon z kontrabandą wśród bloków. Ponad 80 kilometrów od granicy
Lublin
imageTitle
Były czwarty tenisista świata kończy karierę
EUROSPORT
Sąd Rejonowy w Siedlcach
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Areszt po ataku na wójt
WARSZAWA
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
METEO
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa wchodzi dziś w życie. Rolnicy pełni obaw
BIZNES
Motocykl ratunkowy stołecznego pogotowia
Pierwszy motoambulans pogotowia wyjechał na ulice Warszawy
WARSZAWA
Peter Magyar
Magyar ogłosił nazwisko przyszłego ministra sprawiedliwości
Świat
imageTitle
Klub piłkarskiej ekstraklasy wypowiada umowę z Zondacrypto
EUROSPORT
Zderzenie na trasie S7
Dwa rozbite auta na wyjeździe ze stolicy
WARSZAWA
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
"Około 11 tysięcy ataków na dobę". Nowe sposoby działania w Polsce
Polska
Uderzyła w ogrodzenie
Wjechała w ogrodzenie, świadek zabrał jej kluczyki. Miała cztery promile
Lublin
imageTitle
Oto nowy trener, który ma przywrócić blask koszykarzom Bucks
EUROSPORT
Kłótnia przerodziła się w agresję, zatrzymano dwóch mężczyzn
57-latek pobity prze kompanów od kieliszka. Zatrzymania
Katowice
Strzelał do policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzelał policjantów w trakcie przeszukania mieszkania
Białystok
Chińska młodzież na ulicach Chongqing (zdjęcie podlgądowe)
Trend tang ping coraz silniejszy w Chinach. Ruszyła rządowa machina
Świat
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
BIZNES
Oszustwo "na lekarza" udaremnione. Seniorzy mogli stracić 500 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił do seniorów, mówił o krytycznym stanie ich córki, chciał ogromnej sumy
Trójmiasto
Duże fragmenty meteorytu Kaali odnalezione przez Polaków
Zapisał się w mitologii. Polacy znaleźli jego największe fragmenty
METEO
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Statystyczny promil, realna tragedia. Nowe dane o wypadkach jednośladów
WARSZAWA
imageTitle
Skończył na kolejnym odwyku. Bolesna historia Tigera Woodsa 
EUROSPORT
kentucky bank monitoring
Napad na bank. Dwie osoby nie żyją
Świat
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili deweloperowi za budowę domków, zostali oszukani. Wyrok
WARSZAWA
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
BIZNES
Sucha gleba, sucha ziemia
Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny
METEO
imageTitle
Ukraińsko-rosyjski finał w Madrycie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

