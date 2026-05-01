Czarzasty o Zondacrypto: tą sprawą powinna zająć się sejmowa komisja

Czarzasty o Zondacrypto: czy to po prostu nie śmierdzi rosyjskimi pieniędzmi?

Lewica zorganizowała 1 maja konferencję prasową z okazji Święta Pracy. Z powodu tragicznej śmierci i pogrzebu posła z tego ugrupowania Łukasza Litewki, klub zdecydował się odwołać resztę zaplanowanych na ten dzień wydarzeń.

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KRYPTOAFERZE

W trakcie konferencji Czarzasty ocenił, że temat Zondacrypto jest "rozwojowy". - To jest temat, który jest wymarzoną sprawą dla komisji sejmowej potencjalnie, żeby to wyjaśnić - ocenił.

Czarzasty: na te pytania będzie musiał odpowiedzieć prezydent

Dodał, że temat ten "daje masę zapytań". - Dlaczego prezydent dwa razy wetował ustawę, która normowała rynek kryptowalut? Czy ktoś brał łapówki? Która partia brała łapówki? Co mieli z tego, że imprezy PiS-u były organizowane i współfinansowane przez Zondacrypto? Czy to po prostu nie śmierdzi rosyjskimi pieniędzmi? - wyliczył marszałek Sejmu.

Dodał, że na te pytania "będzie musiał odpowiedzieć pan prezydent Nawrocki, który dwa razy wetował ustawę", a także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

- Jedną rzecz wam gwarantuję. Na pewno na te pytania nie będą odpowiadali zebrani tu politycy Lewicy - ocenił Czarzasty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało

17 kwietnia śledztwo w sprawie niewypłacalności Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 milionów złotych, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych. Wówczas Premier Donald Tusk podawał, że według szacunków poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy ludzi.

OGLĄDAJ: Bitcoin religią swoich inwestorów? "Kiedyś obudzą się i się okaże, że ktoś włożył szpilkę" Zobacz cały materiał