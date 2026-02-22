Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wykolejenie lokomotywy. Są utrudnienia
Wykolejenie lokomotywy. Są utrudnienia
Polska

Włodzimierz Czarzasty zabrał głos po śmierci Jana Pszczoły

Urząd Miasta w Radomiu
Urząd Miasta w Radomiu
Źródło: Robson90/Shutterstock
"Usłyszał: 'Komuchu', 'Precz z komuną' oraz wiele obrzydliwych słów. Zasłabł. Umarł" - tak do śmierci radomskiego radnego Jana Pszczoły odniósł się w niedzielę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Radny doznał wylewu podczas nerwowych obrad rady miasta.

Do śmierci związanego z lewicą radnego Jana Pszczoły doszło po piątkowych specjalnych obradach rady miasta.

Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
Dowiedz się więcej:

Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu

RADOM

"Umarł Jan Pszczoła. Dobry człowiek. Radny Lewicy w Radomiu. Właściwie został zabity złym słowem. Występował na radzie. Usłyszał: 'Komuchu', 'Precz z komuną' oraz wiele obrzydliwych słów. Zasłabł. Umarł dziś w szpitalu. Cześć jego pamięci" - napisał w niedzielę na platformie X Włodzimierz Czarzasty.

Radni krzyczeli "precz z komuną"

78-letni Jan Pszczoła zmarł w sobotę wieczorem w szpitalu, po tym, jak w piątek zasłabł po sesji rady miasta. Została ona zwołana przez samorządowców Prawa i Sprawiedliwości. Domagali się oni przeprosin za wydarzenie, które inaugurowało obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca.

Radnym i działaczom tej formacji nie spodobała się forma obchodów, podczas której zorganizowano potańcówkę w klimacie PRL. Impreza ta odbyła się pod koniec stycznia. Zdjęcia z potańcówki udostępniła wiceprezydentka Radomia Marta Michalska-Wilk.

Pszczoła przemawiał na obradach jako ostatni. Po zakończeniu posiedzenia grupa osób zaczęła skandować hasło "Precz z komuną". Niektórzy zaczęli także bezpośrednio atakować słownie 78-letniego radnego, który nagle zasłabł. Okazało się, że miał wylew. Lekarze określali jego stan jako ciężki.

W sobotę wieczorem Jan Pszczoła zmarł w szpitalu. W niedzielę wpis informujący o śmierci ojca zamieścił w mediach społecznościowych jego syn Krzysztof Pszczoła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Włodzimierz Czarzasty/X

Udostępnij:
Tagi:
RadomWłodzimierz CzarzastyLewica
Czytaj także:
Województwo opolskie. Wykoleiła się lokomotywa elektryczna (zdjęcie ilustracyjne)
Wykolejenie lokomotywy w województwie opolskim. Są utrudnienia
Opole
Robert Lewandowski
Barcelona znowu na czele tabeli, trener zaufał "Lewemu"
EUROSPORT
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
METEO
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
METEO
Mar-a-Lago
Mężczyzna zastrzelony na terenie posiadłości Trumpa
Świat
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei
Tak Ali Chamenei oddaje władzę
Świat
Kacper Tomasiak
Tomasiak potwierdził formę. Złoto w kolejnych zawodach
EUROSPORT
imageTitle
Ostateczna klasyfikacja medalowa. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Przemysław ze swoim psem
Po nowy dowód przywędrował z Francji na Podkarpacie
Martyna Sokołowska
imageTitle
Finał marzeń dla USA. Mają złoto po 46 latach
Najnowsze
Załamany Atle Lie McGrath
Jeden się załamał, drugi poszedł do lasu. A jak to udźwignął Tomasiak?
Rafał Kazimierczak
Kanada - USA
Kanada - USA [ZAPIS RELACJI]
EUROSPORT
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
WARSZAWA
imageTitle
Rosjanka zabrała Niemce narty. Została zdyskwalifikowana
EUROSPORT
Port lotniczy Martynika, 21-22.02
"W prawym silniku doszło do pompażu". Samolot zawrócił, relacja Polaka
Świat
Sanae Takaichi
"Japonia zakazuje islamu"? Co pokazuje klip krążący w sieci
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
WARSZAWA
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
BIZNES
Lotnisko Moskwa-Domodiedowo (zdjęcie ilustracyjne)
Moskiewskie lotniska sparaliżowane
Świat
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
METEO
imageTitle
Szwedki powróciły na szczyt podium. Czwarty tytuł w curlingu
EUROSPORT
Nie żyje żołnierz
Ciało żołnierza w pobliżu cmentarza. Ustalają, co się stało
Szczecin
imageTitle
Eileen Gu doczekała się złota we Włoszech
EUROSPORT
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
imageTitle
Niemcy ponownie najlepsi w bobslejach
EUROSPORT
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Karuzela przy kościele. Siedem mandatów i interwencja metropolity
Kraków
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia
WARSZAWA
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
BIZNES
Prognozowane są oblodzenia
Nie tylko roztopy. Ostrzeżenia przed kolejnym zjawiskiem
METEO
imageTitle
Mistrzyni i uczennica wpadły sobie w ramiona. Nie obyło się bez łez
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica