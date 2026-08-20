JEDEN NA JEDEN Włodzimierz Czarzasty o "misji" prezydenta. "Mógłby zrobić o wiele więcej" Adrian Wróbel |

Włodzimierz Czarzasty o pomocy dla Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek miał miejsce kolejny zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy została trafiona rosyjskimi pociskami balistycznymi. Świadek agencji Reuters poinformował o ponad tuzinie eksplozji.

Agata Adamek pytała w czwartkowym "Jeden na jeden" w TVN24 marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czy Europa nie jest zbyt zachowawcza w kwestii dozbrajania Ukrainy.

- Rozmawia pani z człowiekiem, który akurat przy Ukrainie dosyć konsekwentnie stoi, bez względu na to, jak to jest oceniane przez (...) większość prawicowych środowisk w Polsce - odparł.

Przypomniał też o swoich kontaktach z ukraińskimi urzędnikami, w tym z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, oraz o spotkaniu premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie 29 lipca. - Trzeba dużo robić, dlatego że powinny padać proste słowa i przypominać o prostych rzeczach. Europa, w tym Polska, Stany Zjednoczone, dają Ukrainie tylko pomoc finansową i pomoc zbrojeniową, a oni dają krew - powiedział Czarzasty.

Czarzasty o przekazaniu Patriotów Ukrainie

Marszałek Sejmu dodał, że w związku z tym "rolą Polski, ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju, jest pomoc i namawianie do pomocy". W jego ocenie rząd i parlament "wypełnia tę misję dobrze". - Jeżeli chodzi o misję pana prezydenta w tej sprawie, uważam, że mógłby zrobić o wiele więcej - przyznał.

Dopytywany zatem, czy poziom zaangażowania nie jest zbyt mały, odparł: - Oczywiście, że jest za mały i powinien być większy, ale takie rzeczy trzeba nazywać po imieniu, jak absurdalna awantura się zrobiła w momencie, kiedy Polska przekazała pięć rakiet Patriot na Ukrainę. Ilu nieodpowiedzialnych polityków ze strony polskiej o to kruszyło kopie. Jak byli podpuszczani ludzie, obywatele codziennie w tej sprawie - przypomniał marszałek Sejmu.

W jego ocenie "początek tej sprawy wyglądał tak, jakby Polska się w ogóle rozbroiła na rzecz Ukrainy". - Przecież to są absurdy. (...) Wystarczy w tej sprawie być uczciwym i mówić prawdę o stosunkach polsko-ukraińskich, o Ukraińcach w Polsce. Nie trzeba konfabulować, nie trzeba zmyślać. I prawda świadczy o jednej rzeczy: interesem Polski, interesem polskich firm, interesem polskich obywatelek, polskich obywateli jest pomoc - zapewnił.

Marszałek Sejmu o Ukraińcach w Polsce

Marszałek zwrócił uwagę, że Ukraińcy w Polsce "zostawiajają masę swoich pieniędzy". - Pięć procent wszystkich pracowników w Polsce to Ukraińcy. Nikt tego nie wymaże. Ani Konfederacja tego nie wymaże, ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS tego nie wymaże - podkreślił.

Wymienił też dane dotyczące ich udziału w gospodarce. - 2,7 procent PKB wypracowują Ukraińcy. W 2025 roku w PIT zapłacili pięć miliardów złotych, ZUS - 13 miliardów złotych, Narodowy Fundusz Zdrowia - 3,8 miliarda złotych, a koszty po stronie polskiej, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest 2,3 miliarda złotych - podał.

Czarzasty mówił dalej, że w wymianie handlowej z Kijowem "Polska jest na plusie na poziomie 27 miliardów złotych". - Pytanie jest takie: po co opowiadać te bzdury, że my okradamy Polaków i wszystko dajemy Ukraińcom? - skwitował.

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