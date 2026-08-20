Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
JEDEN NA JEDEN

Włodzimierz Czarzasty o "misji" prezydenta. "Mógłby zrobić o wiele więcej"

|
20 0730 1na1 gosc-0002
Włodzimierz Czarzasty o pomocy dla Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24, że poziom zaangażowania naszego kraju w pomoc Ukrainie "jest za mały i powinien być większy". Przypomniał, jak wyglądała sytuacja po przekazaniu przez Polskę Patriotów. Określił to mianem "absurdalnej awantury".

W czwartek miał miejsce kolejny zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy została trafiona rosyjskimi pociskami balistycznymi. Świadek agencji Reuters poinformował o ponad tuzinie eksplozji.

Agata Adamek pytała w czwartkowym "Jeden na jeden" w TVN24 marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czy Europa nie jest zbyt zachowawcza w kwestii dozbrajania Ukrainy.

- Rozmawia pani z człowiekiem, który akurat przy Ukrainie dosyć konsekwentnie stoi, bez względu na to, jak to jest oceniane przez (...) większość prawicowych środowisk w Polsce - odparł.

Przypomniał też o swoich kontaktach z ukraińskimi urzędnikami, w tym z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, oraz o spotkaniu premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie 29 lipca. - Trzeba dużo robić, dlatego że powinny padać proste słowa i przypominać o prostych rzeczach. Europa, w tym Polska, Stany Zjednoczone, dają Ukrainie tylko pomoc finansową i pomoc zbrojeniową, a oni dają krew - powiedział Czarzasty.

Czarzasty o przekazaniu Patriotów Ukrainie

Marszałek Sejmu dodał, że w związku z tym "rolą Polski, ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju, jest pomoc i namawianie do pomocy". W jego ocenie rząd i parlament "wypełnia tę misję dobrze". - Jeżeli chodzi o misję pana prezydenta w tej sprawie, uważam, że mógłby zrobić o wiele więcej - przyznał.

Dopytywany zatem, czy poziom zaangażowania nie jest zbyt mały, odparł: - Oczywiście, że jest za mały i powinien być większy, ale takie rzeczy trzeba nazywać po imieniu, jak absurdalna awantura się zrobiła w momencie, kiedy Polska przekazała pięć rakiet Patriot na Ukrainę. Ilu nieodpowiedzialnych polityków ze strony polskiej o to kruszyło kopie. Jak byli podpuszczani ludzie, obywatele codziennie w tej sprawie - przypomniał marszałek Sejmu.

W jego ocenie "początek tej sprawy wyglądał tak, jakby Polska się w ogóle rozbroiła na rzecz Ukrainy". - Przecież to są absurdy. (...) Wystarczy w tej sprawie być uczciwym i mówić prawdę o stosunkach polsko-ukraińskich, o Ukraińcach w Polsce. Nie trzeba konfabulować, nie trzeba zmyślać. I prawda świadczy o jednej rzeczy: interesem Polski, interesem polskich firm, interesem polskich obywatelek, polskich obywateli jest pomoc - zapewnił.

Marszałek Sejmu o Ukraińcach w Polsce

Marszałek zwrócił uwagę, że Ukraińcy w Polsce "zostawiajają masę swoich pieniędzy". - Pięć procent wszystkich pracowników w Polsce to Ukraińcy. Nikt tego nie wymaże. Ani Konfederacja tego nie wymaże, ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS tego nie wymaże - podkreślił.

Wymienił też dane dotyczące ich udziału w gospodarce. - 2,7 procent PKB wypracowują Ukraińcy. W 2025 roku w PIT zapłacili pięć miliardów złotych, ZUS - 13 miliardów złotych, Narodowy Fundusz Zdrowia - 3,8 miliarda złotych, a koszty po stronie polskiej, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest 2,3 miliarda złotych - podał.

Czarzasty mówił dalej, że w wymianie handlowej z Kijowem "Polska jest na plusie na poziomie 27 miliardów złotych". - Pytanie jest takie: po co opowiadać te bzdury, że my okradamy Polaków i wszystko dajemy Ukraińcom? - skwitował.

OGLĄDAJ: Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastyLewicaUkrainaWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
"Nie pomaga. Czasami przeszkadza". Tusk o "kontrze" z Pałacu Prezydenckiego
Polska
W porcie w Łebie częściowo zatonął kuter rybacki
Tonął kuter, nocna akcja w porcie
Trójmiasto
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Alert RCB - burze z silnym wiatrem
Alert RCB w ośmiu województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
Ben-Gvir
Kolejne "nieludzkie i niezgodne z prawem wypowiedzi" izraelskiego ministra
Świat
imageTitle
Piękne słowa gwiazdora o Lewandowskim. "Kocham go"
EUROSPORT
Kosiniak
"To program opiewający na ponad 200 miliardów złotych"
Polska
Burza, nawałnica
Burze z gradem i niszczycielskim wiatrem. Alarmy drugiego stopnia
METEO
Policja w Rzymie, Włochy.
50-letnia Polka zamordowana we Włoszech. Media: mąż przyznał się do zabójstwa
Świat
imageTitle
Pierwszy gol Messiego w MLS od powrotu z mundialu
EUROSPORT
Goście w Hajnówce (Podlaskie)
Jelenie odwiedziły ogród Reportera 24. "Bardzo często do mnie przychodzą"
METEO
Anna Konieczyńska
Kontrowersje wokół wypłat dla powodzian. Decyzja Koalicji Obywatelskiej
Wrocław
Donald Tusk i Monika Piątkowska
Nowa opłata w Polsce. Tusk chce wprowadzenia zmian
BIZNES
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach?
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach
Gabriela Sieczkowska
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Daniel Obajtek próbował wtargnąć do kopalni soli. Jest śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Ciągnęła psa za samochodem
Ciągnęła psa za samochodem. Usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu
Kraków
imageTitle
59-latek ustrzelił dublet i przeszedł do historii
EUROSPORT
Koło odpadło podczas jazdy
Poluzowane koło w aucie prezydentki odpadło w trakcie jazdy. Nagranie
Trójmiasto
shutterstock_2597312701
Firma dostała prawie miliard zwrotu od państwa
BIZNES
Burka, zasłanianie twarzy
Zakazują używania burki i nikabu w miejscach publicznych
Świat
imageTitle
Czterokrotny mistrz świata podjął decyzję w sprawie przyszłości w F1
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Co zrobi Nawrocki? Jest głos z Pałacu
BIZNES
15-latek zderzył się z Porsche
15-latek wjechał w Porsche. Koledzy uciekli
Białystok
Emerytka
Źle trafili z oszustwem "na policjanta"
Świat
Piotr Rutkowski
Szczepionka na czerniaka już niedługo? "Marzenie każdego, kto leczy nowotwory"
Zdrowie
imageTitle
"Legenda". Wielkie słowa o Lewandowskim
EUROSPORT
Ataki na Kijów 20.08.2026
Zmasowany atak na Ukrainę, są ranni i ofiary śmiertelne. W Polsce alerty RCB
Świat
16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
Bez prawa jazdy, rejestracji i ubezpieczenia. Na jazdę pozwolił mu ojciec
WARSZAWA
Trąba powietrzna widziana w rejonach Górzna
"Krótkotrwała trąba powietrzna" nad Górznem
METEO
imageTitle
Zverev przegrał z pogromcą Hurkacza. A miał piłkę meczową
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica