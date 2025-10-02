Włodzimierz Czarzasty o Strefie Gazy: skandal, to się dzieje na naszych oczach

Czarzasty: trzeba bronić ludzi, którzy brali udział we flotylli dla Strefy Gazy Źródło: TVN24

Izrael zatrzymał w czwartek statki międzynarodowej Globalnej Flotylli Sumud zmierzające do Strefy Gazy w celu przełamania morskiej blokady i dostarczenia pomocy humanitarnej. Wśród zatrzymanych jest czworo Polaków.

Czarzasty o sytuacji w Strefie Gazy: skandal

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w "Faktach po Faktach" w TVN24 podkreślił, że "trzeba bronić tych ludzi, którzy są w tej flotylli". Dodał, że działania Izraela w Strefie Gazy "to jest ludobójstwo".

- Złożyliśmy jako Lewica projekt uchwały do Sejmu w sprawie Palestyny. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie ten wniosek głosowany - mówił.

Przekazał też, że na temat tego, co się będzie działo z flotyllą, rozmawiał z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz spotkał się z ambasadorem Palestyny w Polsce Mahmoudem Khalifą. - Uważam, że to, co się dzieje, to jest skandal. Uważam, że powinniśmy bardzo mocno reagować. (...) - mówił Czarzasty. Wyjaśnił, że reagować powinien każdy "w sposób, jaki może".

- Dzieci umierają z głodu. Mordują ludzi. Rzadko mam emocje, ale w tej chwili mam. To się dzieje wszystko, do cholery, na naszych oczach. To jest XXI wiek - mówił.

Czarzasty był też pytany, co dodatkowo wniesie do rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, obecna ministra funduszy i polityki regionalnej, jeżeli zostanie wicepremierką. Rada Krajowa jej partii rekomendowała ją na to stanowisko we wtorek.

- Po pierwsze, nie ma takiego zapisu w umowie koalicyjnej, że Polska 2050 ma wicepremiera (…) Po drugie, jeżeli chodzi o mnie i o formację, którą reprezentuję, nie mamy nic przeciwko temu - stwierdził wicemarszałek Sejmu. "Po trzecie" dodał, że "w tej sprawie zdanie podstawowe powinien mieć premier" Donald Tusk.

Czarzasty ocenił, że "najważniejsza jest stabilność tej koalicji". - Tak naprawdę chodzi o to, żeby załatwiać sprawy, na których nam zależy w tym rządzie. (...) O to, żeby mieć stabilną pozycję w stosunku do tego, co się dzieje w Ukrainie, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych - zaznaczył.

Kiedy związki partnerskie? Czarzasty: będzie rozsądny kompromis

Gość TVN24 wyliczał "załatwione sprawy", którym patronowała rządowa Lewica, a wśród nich m.in. rentę wdowią, wolną od pracy Wigilię Bożego Narodzenia, program "Aktywny Rodzic" czy podwyżki dla osób pracujących w budżetówce.

Jako niezrealizowaną obietnicę wymienił wprowadzenie związków partnerskich. Projekt Lewicy nie ma wymaganego poparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czarzasty uzupełnił, że on wraz wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim jest "po bardzo dobrych rozmowach z PSL-em" w tej sprawie.

Zapowiedział też "rozsądny kompromis". - Zaczniemy tworzyć prawo dla związków partnerskich - zadeklarował.

