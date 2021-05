Miał powiedzieć, że "odstrzeli" wicemarszałek, jeśli nie przestanie "łazić po mediach". "Spotkanie wyjaśni prawdę"

W piątkowej "Gazecie Wyborczej" wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Wiosny i klubu Lewicy zrelacjonowała rozmowę telefoniczną, którą miała odbyć z liderem Nowej Lewicy, wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W rozmowie tej Czarzasty miał powiedzieć Morawskiej-Staneckiej, że jeżeli nie przestanie "łazić po mediach", to on "ją odstrzeli".

Jak podkreśliła, "takie ataki słowne to nie było pierwsze zdarzenie". "Stwierdziłam, że jakaś granica została przekroczona i muszę zadziałać. Zrobiłam to zgodnie z procedurą, zgłosiłam sprawę do prezydium klubu i napisałam pismo do przewodniczącego" - zaznaczyła Morawska-Stanecka w rozmowie z "GW".