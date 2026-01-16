Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnił procedurę, ma propozycję

Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnia procedurę Źródło: TVN24

- Zgodnie z regulaminem dziś jest sytuacja taka. W trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieobecności nieusprawiedliwionych posła, a więc pana Zbigniewa Ziobry, (...) jedną trzydziestą diety z każdego dnia i jedną trzydziestą uposażenia zabieramy, nie wypłacamy. Czyli w przeciągu pierwszych trzech dni w miesiącu nieobecności na posiedzeniu Sejmu jest panu ministrowi Ziobrze odliczane 588 złotych - powiedział.

- Następnie, w każdym dniu następnej nieobecności, czyli czwartym, piątym, szóstym, w zależności od tego, ile dni Sejmu jest w danym miesiącu, jest odliczane panu Ziobrze codziennie 3534 złote. I ten proces trwa od momentu, kiedy pan Ziobro nie uczestniczy w obradach i ta nieobecność jest nieusprawiedliwiona - dodał.

Czarzasty przekazał, że "to się dzieje do osiemnastego dnia nieobecności posła, liczonego łącznie, przez kilka miesięcy".

Włodzimierz Czarzasty Źródło: TVN24

- 21 stycznia mija osiemnasty dzień nieobecności pana posła Zbigniewa Ziobro, czyli pierwszego dnia na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 28 stycznia minie termin siedmiodniowego terminu możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności. 29 stycznia, czyli dzień po tym terminie, skieruję pismo do przewodniczącego komisji regulaminowej i spraw poselskich i immunitetowych, zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach pana posła Zbigniewa Ziobry przez osiemnaście z kolei następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu - mówił.

Marszałek dodał, że w związku z tym pismem komisja zajmie stanowisko na swoim posiedzeniu. Poseł móże się odwołać do prezydium Sejmu w czasie 14 dni od doręczenia.

- Komisja może podjąć następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienie oraz naganę. Jeżeli jedna z tych trzech decyzji zostanie podjęta, to mam możliwość skierowania na posiedzenie prezydium Sejmu wniosku o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej uposażenia - przekazał Czarzasty.

Zapowiedział, że "ten wniosek skieruje na posiedzenie prezydium". - Jeżeli prezydium podejmie taką decyzję, to będzie siedmiodniowy czas na odwołanie. Po tej procedurze, jeżeli decyzja będzie zgodna z moją propozycją, a taką propozycję, tak jak powiedziałem złożę, to pan poseł od tego dnia będzie miesięcznie pobierał 1350 złotych brutto całego uposażenia. Czyli nie będzie miał diety i będzie miał jedną dziesiątą swojego uposażenia - wyjaśnił.

Ziobro z azylem na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - jak informował jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski - uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. W rozmowie z TVN24 poseł PiS przekazał, że oficjalnie azyl został mu przyznany 22 grudnia ubiegłego roku. Polityk poinformował we wtorek, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego.

Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości.

