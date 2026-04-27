Polska

Czarzasty o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI. "To jest łamanie tajemnicy państwa"

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI: to łamanie tajemnicy państwa
Źródło: TVN24
Proces odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI jest zły - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem "to nie jest taka sytuacja, że można zanonimizować nazwiska i w związku z tym nie ma problemu".

Prezydent Karol Nawrocki ma zamiar odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, który sporządził Antoni Macierewicz w czasach pierwszego rządu PiS, i który od ponad 18 lat jest przechowywany w kancelarii tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sam raport został upubliczniony w 2007 roku.

Prezydent przekazał marszałkom Sejmu i Senatu uzupełnienie raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Marszałkowie mają zaopiniować dokument.

Aneks był tajny prawie 20 lat. Prezydent "powinien się z tego wycofać"
Aneks był tajny prawie 20 lat. Prezydent "powinien się z tego wycofać"

FAKTY PO FAKTACH

Czarzasty: to zły proces

W TVN24 Konrad Piasecki pytał marszałka Sejmu, co jest w raporcie, który do niego trafił. - Nie wiem, bo do niego nie zaglądałem - przyznał Włodzimierz Czarzasty. - Przyjdzie czas, to się tym zainteresuję - dodał. Zapewnił, że podejdzie "poważnie" i poinformował, że zajmie się tym "w przyszłym tygodniu".

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło: TVN24

- W ogóle to jest proces zły - ocenił. - To nie jest taka sytuacja, że można zanonimizować nazwiska i w związku z tym nie ma problemu - mówił.

- Służby innych państw, ze względu na kontekst, gdzie te nazwiska zostały użyte, będą wiedziały, co to za nazwiska - powiedział Czarzasty. Ocenił też, że "służby innych państw nigdy nie będą podchodziły poważnie do państwa, które ujawnia tego typu raporty".

- Bez względu na to, co tam jest, to jest łamanie tajemnicy państwa - powiedział. - Żaden kraj na świecie tego nie robi - dodał marszałek Sejmu.  

Czarzasty: czy do tego raportu nie zostały jakieś tezy dopisane?

- To jest niepoważne, to się mija z polską racją stanu i obciążam tym pana prezydenta Nawrockiego, że taką grę zaczyna - ciągnął. Zdaniem Czarzastego odtajnienie dokumentu "jest przede wszystkim nieodpowiedzialne". 

- Nieodpowiedzialne również dlatego, że trzeba zadać takie pytanie: Czy na pewno nikt tego raportu nie oglądał przez ten czas? Czy do tego raportu nie zostały jakieś tezy dopisane? - zastanawiał się marszałek Sejmu. 

Czarzasty powiedział, że zastanawia się, czy w ogóle zajmie stanowisko w tej kwestii. - Nie wiem, bo muszę porozmawiać z prawnikami i z ludźmi poważnymi, bo to jest poważna sprawa - tłumaczył. 

- Nie wiem, czy mieszać instytucję marszałka Sejmu do całej tej sprawy - mówił Czarzasty. 

Aneks do raportu Macierewicza. Nawrocki chce odtajnienia
Aneks do raportu Macierewicza. Nawrocki chce odtajnienia

Piasecki pytał Czarzastego o to, czemu Karol Nawrocki chce odtajnienia aneksu. - Czy on chce przykryć Zondacrypto? Czy on chce zrobić prezent dla pana (Sławomira) Cenckiewicza? Czy on to obiecał w kampanii? Czy mu się to przyśniło? Czy w trakcie kąpieli mu wpadł ten pomysł? Czy może uważa, że komuś to zaszkodzi, co by potwierdzało moją tezę, że na przykład mogłyby być dopisywane jakieś tezy w tym raporcie? - wymieniał marszałek Sejmu. - Każda teza kończy się takim wnioskiem - to nie jest powaga państwa polskiego - podsumował. 

OGLĄDAJ: Publikacja aneksu do raportu WSI "to łamanie tajemnic państwa"
Włodzimierz Czarzasty

Publikacja aneksu do raportu WSI "to łamanie tajemnic państwa"

Włodzimierz Czarzasty
Źródło: TVN24

Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica