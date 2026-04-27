Polska Czarzasty o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI. "To jest łamanie tajemnicy państwa" Kuba Koprzywa

Prezydent Karol Nawrocki ma zamiar odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, który sporządził Antoni Macierewicz w czasach pierwszego rządu PiS, i który od ponad 18 lat jest przechowywany w kancelarii tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sam raport został upubliczniony w 2007 roku.

Prezydent przekazał marszałkom Sejmu i Senatu uzupełnienie raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Marszałkowie mają zaopiniować dokument.

Czarzasty: to zły proces

W TVN24 Konrad Piasecki pytał marszałka Sejmu, co jest w raporcie, który do niego trafił. - Nie wiem, bo do niego nie zaglądałem - przyznał Włodzimierz Czarzasty. - Przyjdzie czas, to się tym zainteresuję - dodał. Zapewnił, że podejdzie "poważnie" i poinformował, że zajmie się tym "w przyszłym tygodniu".

- W ogóle to jest proces zły - ocenił. - To nie jest taka sytuacja, że można zanonimizować nazwiska i w związku z tym nie ma problemu - mówił.

- Służby innych państw, ze względu na kontekst, gdzie te nazwiska zostały użyte, będą wiedziały, co to za nazwiska - powiedział Czarzasty. Ocenił też, że "służby innych państw nigdy nie będą podchodziły poważnie do państwa, które ujawnia tego typu raporty".

- Bez względu na to, co tam jest, to jest łamanie tajemnicy państwa - powiedział. - Żaden kraj na świecie tego nie robi - dodał marszałek Sejmu.

Czarzasty: czy do tego raportu nie zostały jakieś tezy dopisane?

- To jest niepoważne, to się mija z polską racją stanu i obciążam tym pana prezydenta Nawrockiego, że taką grę zaczyna - ciągnął. Zdaniem Czarzastego odtajnienie dokumentu "jest przede wszystkim nieodpowiedzialne".

- Nieodpowiedzialne również dlatego, że trzeba zadać takie pytanie: Czy na pewno nikt tego raportu nie oglądał przez ten czas? Czy do tego raportu nie zostały jakieś tezy dopisane? - zastanawiał się marszałek Sejmu.

Czarzasty powiedział, że zastanawia się, czy w ogóle zajmie stanowisko w tej kwestii. - Nie wiem, bo muszę porozmawiać z prawnikami i z ludźmi poważnymi, bo to jest poważna sprawa - tłumaczył.

- Nie wiem, czy mieszać instytucję marszałka Sejmu do całej tej sprawy - mówił Czarzasty.

Piasecki pytał Czarzastego o to, czemu Karol Nawrocki chce odtajnienia aneksu. - Czy on chce przykryć Zondacrypto? Czy on chce zrobić prezent dla pana (Sławomira) Cenckiewicza? Czy on to obiecał w kampanii? Czy mu się to przyśniło? Czy w trakcie kąpieli mu wpadł ten pomysł? Czy może uważa, że komuś to zaszkodzi, co by potwierdzało moją tezę, że na przykład mogłyby być dopisywane jakieś tezy w tym raporcie? - wymieniał marszałek Sejmu. - Każda teza kończy się takim wnioskiem - to nie jest powaga państwa polskiego - podsumował.

