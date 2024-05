Nie jestem przeciwko powołaniu komisji, która zbada historię wpływów rosyjskich w Polsce - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Znam takie zdanie: po co nam komisja, jak służby powinny dobrze funkcjonować? A ja mam pytanie takie: w czym przeszkadza funkcjonowanie komisji złożonej z wybitnych specjalistów, bo tak ją rozumiem, oraz świetne funkcjonowanie służb? - dodał Czarzasty, nawiązując do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że ma nadzieję, iż w następnym tygodniu ruszy komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. - Nie będzie komisji sejmowej. Powołam komisję rządową, która dostanie termin dwumiesięczny. I w ciągu dwóch miesięcy przygotuje raport, z którego będzie wynikało, kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał takim wpływom. Kto wykonywał zlecenia z Rosji i Białorusi. I przede wszystkim, kto podejmował decyzję o ukręcaniu tych spraw - zapowiedział. Premier podkreślił, że w komisji nie będzie polityków. Będą za to urzędnicy, eksperci i przedstawiciele służb.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do tej kwestii w środę w "Jeden na jeden" w TVN24, powiedział, że "nie jest przeciwko powołaniu komisji, która zbada historię wpływów rosyjskich w Polsce".

- Wpływy rosyjskie są w całej Europie, jesteśmy w trakcie wojny na Ukrainie, i zawsze to było - dodał.

- Znam takie zdanie: po co nam komisja, jak służby powinny dobrze funkcjonować? A ja mam pytanie takie: w czym przeszkadza funkcjonowanie komisji złożonej z wybitnych specjalistów, bo tak ją rozumiem, oraz świetne funkcjonowanie służb? - powiedział Czarzasty, nawiązując do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Zdaniem współprzewodniczącego Nowej Lewicy "zawsze będzie taka sytuacja, że służby czegoś nie zauważą, zawsze będzie coś takiego, co komisja może znaleźć".

- Jeżeli działania komisji specjalnej pomogą nam w bezpieczeństwie, trzeba ją powołać. Służby powinny oczywiście pracować jak najlepiej - mówił.

- Rozumiem, że Szymon ma złe wspomnienia po poprzedniej komisji. Problem z poprzednią komisją rosyjską polegał na tym, że właściwie znaliśmy wynik pracy tej komisji przed powołaniem tej komisji. Była ona ewidentnie upolityczniona i ewidentnie nastawiona przeciwko jednemu człowiekowi - mówił Czarzasty.

Dodał, że "w związku z tym jest jakaś różnica". - Więcej wiary - mówię do swoich koalicjantów - powiedział.

Czarzasty o Szmydcie

Odniósł się także do sprawy byłego już sędziego Tomasz Szmydta, który uciekł na Białoruś. Pytany, czy dowiemy się w najbliższym czasie prawdy na jego temat, odpowiedział, że jego zdaniem w najbliższym czasie nie, dlatego, że materiał do przeanalizowania jest olbrzymi.

- Natomiast już pierwsze wnioski zaczynają się rysować. Jest w Polsce taka zasada, że ze względu na niezależność sędziów i prokuratorów, sędziowie i prokuratorzy nie są sprawdzani i badani, nawet jak mają dostępy do informacji tajnych. Pierwszy wniosek, jaki mi się nasuwa jako członkowi komisji do spraw służb specjalnych, notabene taki wniosek już z komisji poszedł do przemyślenia, jest taki: uważam, że sędziowie, prokuratorzy muszą być niezależni, ale nic by się złego nie stało, gdyby ci sędziowie i prokuratorzy, którzy mają dostęp do materiałów tajnych, byli sprawdzani - mówił.

Czarzasty pytany, czy będzie zmiana ustawy w tej sprawie, powiedział, że nie wie. - Będziemy decydowali o tym - dodał.

- Gdyby pan sędzia Szmydt, w tej chwili rozumiem zdrajca, był sprawdzany, to by nie uciekał, bo by został złapany - ocenił.

Czarzasty: nie wierzę prezydentowi

Wicemarszałek odniósł się także do sprawy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą wszyscy sędziowie w Polsce, a nie Sejm, będą wybierać 15 członków-sędziów KRS. Senat w zeszłym tygodniu poparł ją wraz z poprawkami. Opowiedział się za poprawką, by kandydatami do KRS mogli być tak zwani neosędziowie, czyli powołani już po dokonanych przez PiS zmianach w Radzie w grudniu 2017 roku. Skrytykowały to stowarzyszenia sędziów i prokuratorów.

- Wiele argumentów z różnych stron w tej sprawie pada. Jest stanowisko Komisji Weneckiej, która mówi, że tych wszystkich neosędziów nie należy tak samo traktować, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej. To stanowisko jest przez różnych z kolei sędziów różnie interpretowane - zaznaczył Czarzasty.

Dodał, że zaproponowane poprawki wrócą do Sejmu.

Zapowiedział, że przed posiedzeniem Sejmu klub Lewicy zaprosi ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, do którego "mamy zaufanie". - Wysłuchamy wszystkich racji. Skonsultujemy się z naszymi koalicjantami i podejmiemy decyzję - podkreślił.

Czarzasty został zapytany, czy "Bodnar, bo takie są nieoficjalne oceny tej sytuacji, za mocno uwierzył w skuteczność swojego negocjowania z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie". Minister mówił w zeszłym tygodniu, że rozmawia ze środowiskiem Andrzeja Dudy w sprawie poparcia nowelizacji ustawy o KRS. Ocenił, że to "ostatni etap, kiedy można jeszcze coś z panem prezydentem skonsultować i nie narazić się na ryzyko weta".

Bodnar: potwierdzam, rozmawiam z Kancelarią Prezydenta w sprawie ustawy o KRS TVN24

- Ja panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie wierzę. To wszystko co robi pan minister Bodnar, któremu z kolei wierzę, jest wynikiem tego, co pan prezydent Andrzej Duda podpisał w przeszłości - powiedział.

Dodał, że Duda "tak rozmontował z poprzednią koalicją rządową system sprawiedliwości w Polsce, że w tej chwili usiłujemy ten węzeł gordyjski rozwiązać od pięciu miesięcy".

Autorka/Autor:js/kab