Polska

Czarzasty nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji WSI. Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy

Marek Siwiec o sprawie aneksu do raportu z likwidacji WSI
Marszałek Włodzimierz Czarzasty z bardzo logicznym i pełnym uzasadnieniem prawnym powiedział, dlaczego nie chce uczestniczyć w procedurze, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Mówił również, dlaczego marszałek nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Marszałek Sejmu nie zaopiniował aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, a zawierającą go przesyłkę polecił zwrócić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. - To jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego aneksu nie otworzyli, zostało przysłane do Sejmu i zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd - mówił w środę Czarzasty.

Siwiec: dlaczego nagle odgrzewany jest kotlet pod tytułem likwidacja WSI?

Do sprawy odniósł się w czwartek w "Faktach po Faktach" szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Mówił, że "otwarcie [aneksu -red. ] oznacza dostęp do tego, co tam jest w środku, a dostęp oznacza również możliwość zapoznania się z tym, co tam jest zawarte" - Czyli w domyśle, na przykład gdyby się pojawił jakiś przeciek, gdyby się pojawiły jakieś dokumenty, które tam są - dodał.

- My w tej chwili mamy sytuację jasną. Marszałek w sposób bardzo czytelny i z bardzo logicznym i pełnym uzasadnieniem prawnym powiedział, dlaczego nie chce uczestniczyć w procedurze, którą zakwestionował w swoim czasie Trybunał Konstytucyjny - dodał.

Dopytywany, czy prezydent chciał się podzielić odpowiedzialnością niejako z marszałkiem Czarzastym, a on powiedział: "Nie, dziękuję", Siwiec odparł: - nie, że dziękuję, tylko ja w tym nie będę brał udziału.

- Dlaczego dwadzieścia lat po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, dwadzieścia lat po mozolnym odbudowywaniu naszych aktywów w tej dziedzinie szpiegostwa wojskowego, kontrszpiegostwa wojskowego, nagle odgrzewany jest kotlet pod tytułem likwidacja WSI? - pytał.

Na uwagę, że Nawrocki wygrał wybory, a jego współpracownik, były szef BBN Sławomir Cenckiewicz bardzo chciał odtajnić aneks, Siwiec powiedział, że "to jest uzasadnienie operacyjne". - Merytorycznie to się w żaden sposób nie broni. Wszyscy, którzy wypowiadali się na ten temat, a pytaliśmy bardzo dokładnie specjalistów z dziedziny prawa, mówili: "Ta publikacja może zaszkodzić Polsce" - podkreślił.

- Marszałek nie udzielił uzasadnienia, alibi, pretekstu do tego, żeby publikować tę paczkę dość pokaźną. I dobrze, niech ona po prostu zgnije, w tych archiwach czy BBN-ach. Gdzie ona jest teraz, nie wiem dokładnie - dodał.

Pytanie o pracę Ziobry. Czarzasty "nie posiada" informacji

Siwiec odniósł się też w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sprawy Zbigniewa Ziobry. Poseł PiS, były minister sprawiedliwości, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Jak informowała prokuratura, 9 maja Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Sprzyjająca PiS TV Republika podała, że były minister został ich komentatorem politycznym w Stanach Zjednoczonych.

Siwiec został zapytany, czy Kancelaria Sejmu wie coś na temat nowej pracy, którą miał podjąć Ziobro.

- Oczywiście doniesienia medialne dużo mówią, ale prawo jest takie, że dokąd poseł, który jest posłem zawodowym, nie poinformuje marszałka Sejmu o swoim nowym zajęciu zawodowym, źródle zarabiania pieniędzy mówiąc wprost, bo (...) są cztery sposoby na to, w jaki sposób można pozyskiwać pieniądze, to oficjalnie marszałek nic nie wie na ten temat - powiedział. Dodał, że Czarzasty "nie posiada" tej informacji.

- Posiadam taką ekspertyzę, półtorej strony bardzo drobnego druku, która opowiada, co wolno, kiedy wolno, ile wolno zarobić, ile się wtedy traci z pensji poselskiej. To naprawdę jest dobrze opisane. Rzecz w tym, że nic, ale to literalnie nic ze strony posła Zbigniewa Ziobry nie dotarło - zaznaczył szef Kancelarii Sejmu.

Przypomniał, że związku z nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu Ziobro został już "ukarany w odpowiedni sposób przez ograniczenie wynagrodzenia poselskiego do minimalnej kwoty".

- Ten człowiek a to współpracuje, a to pracuje, a to będzie reporterem, a to będzie jeździł z wykładami, a to to, a to tamto. Ważne jest to, że jeżeli w oficjalny sposób podejmuje pieniądze, to powinien o tym poinformować swojego pracodawcę, jakim jest Kancelaria Sejmu. Do tego jest odpowiedni tryb i powinien znać jako prawnik, podobno jest prawnikiem, ten tryb i powinien się do tego podporządkować. Jeśli tego nie zrobi, a okaże się, że bierze [pieniądze - red.] bez tego typu deklaracji, to łamie prawo z wszystkimi konsekwencjami - powiedział Siwiec.

Marek SiwiecWłodzimierz CzarzastySejmKarol Nawrocki
Justyna Sochacka
