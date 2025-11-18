Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Którzy posłowie poparli jego kandydaturę?
Czarzasty marszałkiem Sejmu
Źródło: TVN24
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. W głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się, a 13 posłów nie głosowało. Czyje poparcie uzyskał Czarzasty, a kto był przeciwko niemu?

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 obecnych na sali posłów klubu KO poza jednym - od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak.

Z 32 posłów PSL, "za" głosowało 31, a Zbigniew Ziejewski nie głosował.

Czarzastego poparło również 28 posłów Polski 2050. Przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy marszałek Sejmu wybrany

Nowy marszałek Sejmu wybrany

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Wkracza "inteligentna bestia". "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Marcin Złotkowski

Rozłam po lewej...

Włodzimierz Czarzasty uzyskał poparcie wszystkich 21 posłów klubu Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy), ale już nie koła poselskiego Razem, w którym pięć osób na czele z przewodniczącą Marceliną Zawiszą i Adrianem Zandbergiem zagłosowało "przeciw".

Czarzastemu wystarczy głosów? Poseł Polski 2050: o faktach mówimy po faktach
Dowiedz się więcej:

Czarzastemu wystarczy głosów? Poseł Polski 2050: o faktach mówimy po faktach

... i jednomyślność po prawej stronie

Przeciwko kandydaturze Czarzastego opowiedziało się zgodnie 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji oraz po trzech z koła Wolni Republikanie oraz koła Konfederacji Korony Polskiej.

Troje posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Przed głosowaniem, gdy na mównicę wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, by przedstawić kandydaturę Czarzastego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli opuszczać salę plenarną. Zaczęli również skandować "Precz z komuną!". Takie same okrzyki rozległy się na sali po ogłoszeniu wyników głosowania.

"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej
Dowiedz się więcej:

"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SejmWłodzimierz CzarzastyPartia RazemPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaPolska 2050Nowa Lewica
Czytaj także:
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria znacznej części internetu
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań
tusk
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
Polska
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij
Świat
Tak dziś wygląda staw młyński
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw
Tomasz Mikulicz
Tusk o dywersji
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
RELACJA
Marek Siwiec
"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty
Wrocław
imageTitle
Czas na wielkie emocje w Gdańsku. Kiedy World Tour w short tracku?
EUROSPORT
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia
Kraków
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Sąd: piloci nie są idealni, to tylko ludzie. Wyrok po próbie wyłączenia silników podczas lotu
Świat
Policja zabrała trumnę z ciałem (zdjęcie ilustracyjne)
Ostatnie pożegnanie miało się rozpocząć, do kościoła wkroczyli policjanci
Lublin
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory
Polska
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
METEO
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Prezydent Trump chce pomóc kibicom
EUROSPORT
pap_20201228_05S
Relacjonowała wybuch pandemii. Teraz zaginęła
Świat
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Zdrowie
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów
Szczecin
Wypadek na terenie kopalni. Poparzony 48-latek
Na terenie kopalni osunęła się hałda. Zmarł poparzony 48-latek
Katowice
CZARZASTY
Czarzasty "bardzo zestresowany"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica