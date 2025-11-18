Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 obecnych na sali posłów klubu KO poza jednym - od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak.
Z 32 posłów PSL, "za" głosowało 31, a Zbigniew Ziejewski nie głosował.
Czarzastego poparło również 28 posłów Polski 2050. Przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała.
Rozłam po lewej...
Włodzimierz Czarzasty uzyskał poparcie wszystkich 21 posłów klubu Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy), ale już nie koła poselskiego Razem, w którym pięć osób na czele z przewodniczącą Marceliną Zawiszą i Adrianem Zandbergiem zagłosowało "przeciw".
... i jednomyślność po prawej stronie
Przeciwko kandydaturze Czarzastego opowiedziało się zgodnie 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji oraz po trzech z koła Wolni Republikanie oraz koła Konfederacji Korony Polskiej.
Troje posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.
Przed głosowaniem, gdy na mównicę wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, by przedstawić kandydaturę Czarzastego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli opuszczać salę plenarną. Zaczęli również skandować "Precz z komuną!". Takie same okrzyki rozległy się na sali po ogłoszeniu wyników głosowania.
Autorka/Autor: mgk/adso
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP