Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 obecnych na sali posłów klubu KO poza jednym - od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak.

Z 32 posłów PSL, "za" głosowało 31, a Zbigniew Ziejewski nie głosował.

Czarzastego poparło również 28 posłów Polski 2050. Przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała.

Rozłam po lewej...

Włodzimierz Czarzasty uzyskał poparcie wszystkich 21 posłów klubu Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy), ale już nie koła poselskiego Razem, w którym pięć osób na czele z przewodniczącą Marceliną Zawiszą i Adrianem Zandbergiem zagłosowało "przeciw".

... i jednomyślność po prawej stronie

Przeciwko kandydaturze Czarzastego opowiedziało się zgodnie 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji oraz po trzech z koła Wolni Republikanie oraz koła Konfederacji Korony Polskiej.

Troje posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Przed głosowaniem, gdy na mównicę wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, by przedstawić kandydaturę Czarzastego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli opuszczać salę plenarną. Zaczęli również skandować "Precz z komuną!". Takie same okrzyki rozległy się na sali po ogłoszeniu wyników głosowania.