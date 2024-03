Czarzasty o prawach kobiet: w tej sprawie nie ma trzeciej drogi

Kobieta albo ma prawo do wszystkiego, do swojego ciała, do swoich decyzji, albo nie ma. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi - mówił w niedzielę jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W niedzielę odbywa się we Wrocławiu konwencja samorządowa Lewicy. - Chcę zacząć od koalicji (rządowej - red.). To dobra koalicja, koalicja czterech środowisk. Muszę państwu powiedzieć, że różne są tarcia, różne są rozmowy, ale (...) wiemy jedną rzecz. Ta koalicja musi wyciągnąć Polskę z tego, co zostawiła w Polsce władza PiS-u. I zrobi to - mówił Włodzimierz Czarzasty.

- Dlatego w imieniu Lewicy chcę powiedzieć, bo czasami trzeba o takich rzeczach po pięciu miesiącach przypominać. Jesteśmy trwałym, mocnym elementem tej koalicji i żadne spory tego w najbliższym czasie i w ogóle w ramach tej koalicji nie zmienią - kontynuował lider Lewicy.

Konwencja samorządowa Lewicy PAP/Maciej Kulczyński

- Odniosę się do kilku rzeczy kontrowersyjnych, bo tak wydawałoby się, że są przedstawiane. Prawa kobiet. Chcę jasno powiedzieć tu i zawsze to będę mówił, i każdy z Lewicy to będzie mówił. To nie jest żadna dyskusja światopoglądowa. To jest przyrodzone prawo kobiet do tego, żeby decydowały w swoich sprawach. Nie odpuścimy tego na milimetr - dodał Czarzasty.

Czarzasty: prawa kobiet to nie ideologia

Jak stwierdził, "chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy myślą, że to jest sprawa światopoglądowa, chcę wam prosto w twarz dzisiaj powiedzieć: prawa kobiet to nie ideologia, a ci, którzy twierdzili, że LGBT i środowiska LGBT to ideologia, przegrali wybory".

- Nie ma w sprawach kobiet innej drogi. Kobieta albo ma prawo do wszystkiego, do swojego ciała, do swoich decyzji, albo nie ma. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi - powiedział jeden z liderów Lewicy.

