Arłukowicz: Czarzasty miał wystawioną piłkę do pustej bramki to się odwinął Źródło: TVN24

Gośćmi "Kropki nad i" w środę w TVN24 byli eurodeputowany KO Bartosz Arłukowicz i zastępca szefa KPRM Jakub Stefaniak z PSL. Monika Olejnik pytała polityków o wymianę zdań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prezydentem Karolem Nawrockim o punktach obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Jak się Nawrocki nawinął, miał wystawioną Czarzasty piłkę do pustej bramki, to się odwinął - komentował Arłukowicz. - Jak chce Nawrocki badać powiązania Czarzastego (…) to niech przedstawi swoje powiązania - dodał, podkreślając, że marszałek Sejmu "bardzo dobrze zrobił". Zdaniem europosła KO to "dzieciarnia polityczna", a prezydent chce zajmować się na RBN "politykierstwem". - To nie ta liga i nie ten urząd. Niech się Nawrocki w końcu nauczy bycia prezydentem - kontynuował.

Według Stefaniuka, to przykład "deprecjonowania" instytucji państwa polskiego, bo Rada Bezpieczeństwa Narodowego "nie jest od tego, że załatwiać sobie prywatne porachunki: lubię, nie lubię".

Bartosz Arłukowicz, Jakub Stefaniuk Źródło: TVN24

