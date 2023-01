Włodzimierz Czarzasty kandydatem na szefa sztabu wyborczego Nowej Lewicy

Wyjaśnił, że ugrupowanie chce przygotować się do wyborów jak najlepiej, dlatego zarówno prezydium i zarząd partii podjęły jednomyślnie decyzję, by "kandydatem na szefa sztabu została osoba doświadczona, znająca jak mało kto partię, czująca bijące serce Polski".

Czarzasty: zapraszamy do współpracy partie, ruchy i środowiska lewicowe w Polsce

Czarzasty poinformował, że podczas spotkania przyjęto harmonogram pracy na ten rok. Jak dodał, Nowa Lewica przyjęła też uchwałę dotyczącą zaproszenia do współpracy wszystkich środowisk lewicowych. - Zapraszamy do współpracy partie, ruchy i środowiska lewicowe w Polsce, wszystkich tych, dla których lewicowe wartości są ważne. Czas na konsolidację lewicy, czas na konsolidację wszystkich ludzi dobrej woli, rozsądnych, którzy mają serce po lewej stronie - mówił.

Lewica chce walczyć nawet o elektorat PiS

Biedroń przekonywał, że wrogiem polskiej demokracji, praworządności, praw kobiet i świeckiego państwa jest PiS. - Dlatego z tego miejsca apelujemy o współpracę na opozycji, abyśmy nie dali się podzielić, abyśmy szukali wszystkiego co nas łączy, a to wszystko co nas dzieli starali się w jakiś sposób przedyskutować, przerobić i iść do przodu - mówił.