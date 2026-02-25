Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Włodzimierz Czarzasty: jeżeli pan Nawrocki tego nie podpisze, będzie działał na niekorzyść państwa

Fakty po faktach - Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o Ukrainie w UE: nie jestem idiotą. Wiem, że są procedury
Źródło: TVN24
Do Sejmu wróciła ustawa o wdrożeniu programu SAFE. Wciąż nie jest jasne, jaką decyzję podejmie prezydent w przypadku uchwalenia projektu przez parlament. Tę sytuację w mocnych słowach komentował w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówił też o swoim wystąpieniu w ukraińskim parlamencie.

Marszałek Sejmy Włodzimierz Czarzasty przebywał w poniedziałek z wizytą w Kijowie w związku z czwartą rocznicą wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. W trakcie wystąpienia zapowiedział pomoc Polski w dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej i podkreślił, że przywozi tę nowinę "w imieniu całej demokratycznej Europy". Po jego słowach na temat obecności Kijowa we Wspólnocie pojawiły się głosy krytyki.

"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację

Świat

- Jest taki moment, gdzie są olbrzymie zmiany, jeżeli chodzi o układ polityczny świata. Jest taki moment, gdzie trzeba bardzo jasno artykułować, czego chcemy. Chcemy, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej - tłumaczył swoją wypowiedź marszałek Sejmu w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24. 

Czarzasty: Polska będzie bezpieczniejsza z Ukrainą w UE

W ocenie Czarzastego dołączenie Ukrainy do UE to "jedyna możliwa w tej chwili rozsądna i realna decyzja". - W momencie kiedy Ukraina będzie w Unii Europejskiej, będzie jednym z krajów Unii, na którego terenie jest wojna. Wydaje mi się, że zaangażowanie się pozostałych krajów wtedy w Ukrainę i walkę na Ukrainie (…) będzie o wiele większe - mówił. 

Jak dodał, Polska jest "na rubieży wschodniej całej Unii Europejskiej". Zdaniem marszałka Sejmu członkostwo Ukrainy w UE to także "bezpieczeństwo Polski". 

Czarzasty w Radzie Najwyższej Ukrainy. Po tych słowach rozległy się brawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty w Radzie Najwyższej Ukrainy. Po tych słowach rozległy się brawa

Świat

- Nie jestem idiotą. Wiem, że są procedury - przyznał Czarzasty. Prowadzący program Piotr Kraśko pytał lidera Lewicy, czy ma on poparcie rządu w swoim bezwarunkowym wsparciu dla obecności Ukrainy w UE. - Nie mówię o bezwarunkowym wsparciu. Rozumiem, co się będzie działo w rolnictwie. Rozumiem, że są koszyki negocjacyjne [bloki tematyczne dotyczące reform przed akcesją - red.]. Rozumiem, że są okresy przejściowe - wyliczał.

- Jestem politykiem i mogę więcej w tego typu sprawach powiedzieć. I mogę dążyć. Uważam, że można jakiś kawałek [w procesie akcesji do UE - red.] przejść szybciej. Po prostu trzeba założyć lżejszą kurtkę, więcej do głowy sobie wziąć i iść szybciej. Ja w to wierzę - przekonywał.

Czarzasty: koalicja zrobi wszystko, aby wojsko dostało pieniądze z SAFE

Do Sejmu wróciła ustawa o wdrożeniu programu SAFE. Wciąż nie jest jasne, jaką decyzję podejmie prezydent w przypadku uchwalenia projektu przez parlament. - Jeżeli pan Nawrocki nie podpisze tego, to będzie działał na niekorzyść polskiego państwa, na niekorzyść polskiej racji stanu - komentował Czarzasty w TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie czytałem", "to sprawa drugorzędna". Listy nie widzieli, spierają się o SAFE

"Nie czytałem", "to sprawa drugorzędna". Listy nie widzieli, spierają się o SAFE

Ewa Koziak
Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena

Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena

- Jest jedyny, ostateczny argument, dlatego że mamy wojnę za granicą (...) żadna ściema w tej sprawie nie przejdzie - podkreślił marszałek Sejmu. Pytany o ewentualne weto Nawrockiego, odpowiedział: - Będziemy szukali innych rozwiązań i mamy różne pomysły. Wszystko ta koalicja zrobi w tym celu, żeby polskie wojsko dostało pieniądze.

Lider Lewicy odniósł się też do krytyki unijnego programu ze strony polityków PiS. - Oni absolutnie są niezadowoleni, że oni tego nie załatwili, że oni w tym nie uczestniczą i że jeżeli będzie to sukces polskiej armii, to nie będzie ich sukces - ocenił.

Czarzasty o stanowisku wicepremiera dla Polski 2050: sytuacja trochę się zmieniła

W ubiegłym tygodniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła wraz z grupą parlamentarzystów odejście z Polski 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. Deklarację przystąpienia do klubu zgłosiło 15 posłów i 3 senatorów, oraz jeden europoseł, którzy wcześniej należeli do Polski 2050.

Czarzasty pytany był o to, czy w związku z tymi wydarzeniami ktoś z Polski 2050 powinien otrzymać stanowisko wicepremiera w rządzie. - Myślę, że się chyba sytuacja trochę zmieniła. Nie wiem też, czy jest tak wielkie pragnienie, jak było przedtem, i też nie wiem, czy jest tak wielka siła stojąca za tym pragnieniem, jak była przedtem - odparł marszałek.

Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050

Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski

Poinformował, że w środę odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej, ale "nie znalazły się tam sprawy kadrowe". - Życie sprowadza ludzi na właściwe miejsca. Myślę, że w tej chwili jest tak, że nastąpiło uspokojenie. Wierzę w to - dodał Czarzasty.

Ocenił też, że był świadkiem "spokojnego, rozsądnego spotkania, które prowadził premier Donald Tusk". Dodał, że jeżeli temat wicepremiera dla Polski 2050 się pojawi, to decyzję w tej sprawie podejmie premier. Lider Nowej Lewicy zapewnił też, że będzie wspierać każdą decyzję Tuska w tej sprawie.

OGLĄDAJ: Czarzasty w sprawie SAFE: jak Nawrocki nie podpisze, będzie działał na niekorzyść polskiego państwa i polskiej racji stanu
pc

Czarzasty w sprawie SAFE: jak Nawrocki nie podpisze, będzie działał na niekorzyść polskiego państwa i polskiej racji stanu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastyUkraina
Czytaj także:
Dolina Mięguszowiecka zimą
Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
METEO
Radosław Fogiel i Konrad Frysztak
"Radku, czy Radom leży w Niemczech?"
Kropka nad i
imageTitle
Czujniki GPS potrzebne kolarzom od zaraz. Mocny głos z peletonu
EUROSPORT
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
BIZNES
Smog w Krakowie
Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
METEO
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
BIZNES
imageTitle
Polska łyżwiarka wraca do wypadku. "To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski po rozmowie z Trumpem: popiera tę sekwencję działań
Świat
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
BIZNES
GettyImages-2262991664
Gorąco w Lidze Mistrzów, Real niepewny
RELACJA
Larry Summers
Były minister finansów rezygnuje z pracy przez akta Epsteina
Świat
imageTitle
Zachowanie obrońcy pogrzebało szanse Borussii w Lidze Mistrzów
Najnowsze
Wyprowadzenie prezydenta z prokuratury
Prezydent Częstochowy opuścił prokuraturę
Częstochowa
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
BIZNES
Tak jest - Dariusz Korneluk
Pegasus "nie był bezpieczny". Byli szefowie ABW i SKW "mieli świadomość"
Polska
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
W nocy śnieg, w dzień 15 stopni
METEO
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
BIZNES
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
BIZNES
imageTitle
Długa lista alkoholowych wybryków trenera skoków. Federacja reaguje
EUROSPORT
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
WARSZAWA
imageTitle
Nie załapał się na igrzyska, krytykuje system kwalifikacji. "Niezgodne z duchem sportu"
EUROSPORT
Radiowóz straży miejskiej (zdj. ilustracyjne)
Leżał na chodniku. Zabrali go do szpitala, a później do aresztu
WARSZAWA
pap_20260125_20P
Ukraińców "dziwi" obawa o weto. "To jest jakiś kosmos"
Polska
18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu
WARSZAWA
Zderzenie autobusu z samochodem osobowym
Autobus zderzył się z samochodem osobowym
Białystok
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai trafi na obserwację psychiatryczną
WARSZAWA
Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy
Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej. Nagranie
METEO
Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki
BIZNES
imageTitle
PKOl stracił ważnego sponsora. Co z nagrodami dla olimpijczyków?
EUROSPORT
Karwice, 24.02.2026. Wody roztopowe na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice
Woda na S6, trasa odblokowana w jednym kierunku
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica